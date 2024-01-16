Самыми высокооплачиваемыми в январе стали врачи оториноларингологи в Новосибирске

Сервис по поиску работы SuperJob и отобрал самые высокооплачиваемые предложения за январь.

— В топе наиболее высокооплачиваемых предложений января — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, — говорится в сообщении SuperJob.

Также сервис отмечает, что в Новосибирске и Омске с Красноярском топ по зарплатам за январь занимают врачи. Так, например, врачу-оториноларингологу в столице Сибири готовы платить от 100 до 160 тысяч в месяц.

Всего было проанализировано порядка 170 тысяч вакансий по все России.

Напомним, что лидером по зарплатам разнорабочим в Сибири стал Бердск. В декабре прошлого года в городе были готовы платить порядка 86 тысяч рублей в месяц.

Ранее редакция сообщала о том, у кого в 2024 году вырастут зарплаты в Новосибирске.