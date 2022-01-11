Пятилетнему Роме Иноземцеву требуются датчики к системе непрерывного мониторинга глюкозы

К двум годам Рома сильно похудел, стал сонливым, вялым, пил много воды. Анализы показали уровень сахара в крови в пять раз выше нормы.

— Эндокринолог сообщил, что у сына диабет и теперь он на инсулине пожизненно. С тех пор началась у нас несладкая жизнь: диета, инсулинотерапия и постоянный контроль за содержанием сахара в крови. Я стараюсь, чтобы сын жил полноценно и ярко. Он занимается брейк-дансом, очень любит играть с друзьями, но в детский сад ходит только на полдня, потому что нужно постоянно измерять сахар и подкалывать инсулин. Врачи рекомендовали нам систему непрерывного мониторинга глюкозы, состоящую из сканера и датчиков, она позволяет контролировать уровень сахара круглосуточно без проколов пальцев, — рассказывает мама Ромы Елена Иноземцева.

По словам Элеоноры Власенко, детского эндокринолога городской клинической поликлиники №7 (Новосибирск), сахарный диабет у ребенка протекает с бессимптомными резкими скачками уровня сахара.

— Рома нуждается в непрерывном мониторинге уровня глюкозы с помощью специальной системы, которая помогает своевременно корректировать инсулинотерапию, предупреждать тяжелые состояния. Это снизит риск возникновения микрососудистых осложнений, улучшит качество жизни ребенка, — говорит Элеонора Власенко.

По данным Русфонда, на приобретение датчиков к системе непрерывного мониторинга глюкозы на год не хватает 48 259 рублей. Семья Ромы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Сам прибор нам подарили, но датчики к нему надо менять каждые две недели, а покупать их у меня нет возможности. Я воспитываю сына одна, алименты от бывшего мужа не получаю. Пожалуйста, помогите! — просит Елена.

Помочь Роме можно по ссылке.