Бизнес, торгующий прессой, ограничат шестью «квадратами»

В настоящее время структурные подразделения мэрии Новосибирска совместно с представителями предпринимательского сообщества прорабатывают вариант сокращения площадей торговых объектов, реализующих печатную продукцию, не более чем до 6 кв. м. Об этом в ходе оперативного совещания при главе города сообщил в своем докладе начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин. По словам чиновника, это ослабит градус активности на торгах за данные объекты, в первую очередь со стороны «непрофильных» операторов.

— Мы отдельно изучили и промониторили именно НТО «Пресса», потому что это насущный вопрос для города, — сообщает руководитель департамента. — У нас есть как жалобы со стороны горожан по поводу того, что мало таких объектов, так и жалобы от представителей тех, кто торгует прессой, что они не могут конкурировать в выставлении на торги таких объектов.

Напомним, что вопрос незаконного «замещения» печатной продукции товарами других категорий депутаты горсовета Новосибирска поднимали в рамках заседания профильной комиссии. В качестве отрицательных примеров назывались торговые объекты в Октябрьском, Дзержинском районах, по бумагам «заточенные» под печатную продукцию, но на практике торгующие фастфудом, фруктами и другими непрофильными товарами. При этом непосредственно «печатникам», у которых объем непрофильной продукции не превышает 20%, предусмотрена льготная ставка арендной платы.

По информации мэрии Новосибирска, в 37 нестационарных объектах, расположенных на территории города, выявлены факты нарушения специализации объектов, когда под вывеской печатной реализовывалась совершенно иная продукция. В то же время размещение торговых объектов, реализующих печатную продукцию, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов. Схема включает 2953 места размещения НТО. В течение 2021 года мэрией Новосибирска предоставлено одно компенсационное место. На печатную продукцию приходятся 187 мест размещения. Постановлением правительства Новосибирской области определена доля объектов, реализующих печатную продукцию, не менее чем в 6,5% всех нестационарных торговых объектов в схеме (192 места).