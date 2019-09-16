«Сибстекло» запустило шестую линию по производству облегченной стеклотары

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) запустило шестую по счету линию по производству облегченной стеклотары, на которой будут выпускать 90 млн бутылок в год. Инвестиции составили 42 млн рублей, источник – собственные средства предприятия, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

По словам директора ООО «Сибирское стекло» Виталия Миронова, завод модернизировал одну из действующих линий ВВ (Blow-Blow — двойное выдувание) – теперь на ней изготавливают тару по технологии NNPB (Narrow Neck Press and Blow – узкогорлое прессовыдувание): такая бутылка весит 270 г – на 20-25% меньше стандартной. Поскольку вес тары снизился, загрузка транспорта увеличивается, что приводит к сокращению затрат на перевозку единицы продукции.

Отмечается, что за первое полугодие 2019 года в стекольных комплексах произвели 154,86 млн облегченных бутылок, тогда как в аналогичном периоде 2018 года в 1,7 раз меньше (87,85 млн). По прогнозам Виталия Миронова, в 2019 году с конвейеров сойдет 357,5 млн единиц 270-граммовой тары, что в 1,9 раз больше, чем прошлом году (190,6 млн). Доля такой бутылки в общем объеме выпуска по итогам текущего года достигнет 60% (против 42,4% в 2018 году), к 2020 году – 70%, а к 2025 году – 80%.

— В среднесрочной перспективе по технологии NNPB станут делать 100% пивной и 40% водочной тары, — отметил Виталий Миронов. — Второй год подряд мы наращиваем поставки федеральным игрокам пивной индустрии, например «Балтике» и AB InBev. Облегченную бутылку используют и производители крепких спиртных напитков, в их числе «Сибирский ликеро-водочный завод».

Напомним, в настоящее время на всю NNPB-стеклотару наносят укрепляющее покрытие с нанотрубками, синтезированными компанией OCSiAl — специалисты ООО «Сибстекло» впервые в стекольной отрасли внедрили данную технологию в промышленную эксплуатацию.

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга