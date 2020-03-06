Пыли возле ТЭЦ стало меньше

В феврале этого года Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу провел ежегодные замеры содержания в воздухе пыли и вредных веществ вблизи пяти станций СГК в Новосибирске: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ. На днях СГК получила протоколы испытаний, сообщили в пресс-службе СГК.

— На всех ТЭЦ города, как и в начале прошлого года, показатели содержания вредных веществ значительно ниже нормы. Например, концентрация в воздухе диоксида азота в среднем по станциям составляет менее 10% от норматива, оксида азота — менее 4%, оксида углерода — на уровне 50%, диоксида серы — менее 5% нормы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за год показатели практически не изменились, за исключением содержания пыли в воздухе вблизи электростанций.

— Если в 2019 году аналогичные замеры показали ее наличие возле новосибирских станций на уровне около 0,075 мг/м³, то в 2020 году примерно на 47% ниже — менее 0,04 мг/м³. Еще больше — на 76% — снизилось содержание взвешенных веществ рядом с Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве. Год назад этот показатель составлял 0,168 мг/м³, — уточнили в СГК.

В пресс-службе отметили, что эксперты измеряли содержание в воздухе вредных веществ, перечень которых определен экологическим нормативным документом для каждой станции. Регламентированы и места проведения мониторинга. Например, для ТЭЦ-2 замеры производили на трех контрольных точках: на улицах Большая, Школьная и Станционная. Вблизи ТЭЦ-5, крупнейшей в Новосибирске, эксперты ежегодно исследуют воздух на пяти контрольных точках: две из них находятся на границе санитарно-защитной зоны предприятия, еще три — в районе дачного товарищества «Ветеран», на улицах Кленовая и Лесная.

В прошлом году в экологическую часть ремонтной программы на всех станциях Новосибирского филиала СГК было вложено порядка 200 млн рублей. В этом году компания планирует направить на мероприятия по защите окружающей среды в Новосибирске около 250 млн рублей.

В СГК рассказали, что предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе: диоксид азота — 0,2 мг/м³; оксид азота — 0,085 мг/м³; диоксид серы — 0,5 мг/м³; оксид углерода — 3,0 мг/м³; взвешенные вещества (пыль) — 0,5 мг/м³.

Фото: пресс-служба СГК