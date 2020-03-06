Арабская инвестиционная компания заинтересовалась рынком Сибири

Как подчеркнул председатель Совета директоров «Амваль и Амаль Консалтинг» (AMWAL & AMAL) господин Сами Абдулвахид Касем Галеб ал-Хилали, основная задача компании — привлечение инвестиций и исследование рынков, а также содействие деловым связям между арабским бизнесом и предпринимателями других стран, в том числе и России, сообщили в пресс-службе ТПП Новосибирской области.

Он подчеркнул, что у компании есть планы по созданию постоянно действующей выставки товаров, производимых предприятиями Новосибирской области и востребованных арабским рынком. Выставка будет передвижной. Планируется, что знакомиться с новосибирской продукцией, смогут в Саудовской Аравии, Эмиратах, Бахрейне, Кувейте, Йемене, Египте и Сирии.

В ТПП Новосибирской области рассказали, что арабская компания уже наладила отношения с некоторыми предприятиями Новосибирской области.

Для более тесной работы в Новосибирске уже создается Арабско-Российский центр экономических исследований, который будет напрямую работать с арабскими и российскими инвесторами и предпринимателями. Задача центра — предоставлять всю необходимую информацию, оказывать содействие в нахождении контактов и организации бизнес-миссий. визиты в Новосибирске.

Отмечается, что для знакомства с новосибирским рынком и установлением контактов в 2020 году планируется визит арабских бизнесменов.

Заместитель директора департамента привлечения инвестиций и перспективных проектов Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Василий Плотников подчеркнул, что компания имеет серьезные намерения по реализации инвестиционных проектов в Сибири. Уже идут переговоры по поставкам новосибирской продукции в арабские страны.

Агентство инвестиционного развития подписало с Центром соглашение об инвестиционной деятельности и экономическом сотрудничестве. Арабской компании был представлен проект, в сфере стройиндустрии, который намечен к реализации в Колыванском районе. Господин Сами сказал, что с подобными проектами он уже работал в других странах и готов приступить к его реализации, предварительно определив условия сотрудничества.

Еще одно направление, которое интересно арабам – деревопереработка. Также они заинтересованы в развитии торговых связей.

Президент НГТПП выразил надежду, что в ходе реализации заявленных проектов и переговоров между предпринимателями арабских стран и Новосибирской области будут установлены новые взаимовыгодные деловые отношения.

В рамках текущего визита между представителями компании «Амваль и Амаль Консалтинг» и НГТПП была достигнута договоренность о совместной организации деловых визитов, В2В переговоров между новосибирскими и арабскими компаниями. Заинтересованность арабских партнеров сибирским регионом говорит о хороших перспективах в развитии долгосрочных партнерских отношений, укреплении торгово-экономических связей и эффективности предпринимательских проектов двух государств.

Фото предоставлено НГТПП