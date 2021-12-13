QR-коды введут для посещения салонов красоты и SPA

С 20 декабря на территории Новосибирской области начинают действовать новые ограничения, предложенные региональным управлением Роспотребнадзора. Об этом стало известно в ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел губернатор Андрей Травников.

Во-первых, список организаций, куда допуск осуществляется только для «кодированных», дополняется парикмахерскими, салонами красоты и SPA-салонами, массажными салонами. Одновременно снимается ряд ограничений для общепита — ограничения на заполняемость залов и расстановку столов.

Во-вторых, как минимум на период новогодних каникул полностью отменяется деятельность детских развлекательных заведений, игровых залов. При этом Травников поручил заместителю губернатора Сергею Семке проработать меры поддержки для пострадавшего бизнеса, работающего в этой сфере.

Третье, как сообщают в ведомстве, касается работы детских круглогодичных лагерей. Все дети должны быть протестированы, а персонал вакцинирован на 100%.

Наконец, сам режим повышенной готовности на территории области продлевается до конца зимнего сезона.

— Мы четвертую неделю застыли на одном уровне, — говорит начальник управления Александр Щербатов. — Средняя сумма показателей прироста превышает общероссийскую.

По информации областного Минздрава, количество новых случаев заболеваемости коронавирусом, выявленных за последние сутки — 392, госпитализировано 99 человек, первым компонентом вакцинировано 1,2 млн, завершили курс вакцинации 1,1 млн.

Напомним, с 30 октября QR- коды начали спрашивать у посетителей культурных и спортивных мероприятий Новосибирской области. С 12 ноября QR-коды ввели в учреждениях общепита. Одновременно их начали спрашивать на фудкортах в торговых центрах. С 25 ноября новосибирские власти разрешили аквапаркам и зоопаркам работать по QR-кодам. В настоящее время на федеральном уровне рассматривается вопрос о введении QR-кода для проезда на общественном транспорте.