«Общепит недоволен QR-кодами? А спорт и культура не жаловались…»

QR-код = безопасность

— Сначала в Новосибирской области было принято решение о введении QR-кода в сфере культуры и спорта. Наши коллеги из областных органов власти — в Минкульте и в Минспорта — не говорили, что от подведомственных им учреждений идет волна негатива от QR-кодов. Большинство посетителей адекватно и спокойно восприняли эту норму, — сообщил на пресс-конференции министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров. — Я сам посещал такие мероприятия и видел, насколько спокойно и отлаженно там работает этот механизм контроля. Были шероховатости, но это касалось организационных моментов.

— Не скажу, что она идеальна, в области несколько тысяч учреждений общепита, но мы очень надеемся на то, что с ее помощью мы сможем контролировать ситуацию. Надеемся на понимание сотрудников, собственников и посетителей общепита, — говорит чиновник. — Мы понимаем, что введение QR-кодов — это не закрытие заведений, а дополнительный сервис для обеспечения безопасности людей в определенном учреждении при проведении определенных мероприятий. Этот сервис не тяжелый и не затратный. Все мы привыкаем к тому, что смартфон является не только коммуникатором, но и средством платежа, информации и т.д. Лично я не вижу больших сложностей в том, что в смартфоне, помимо банковской карты, будет QR-код? В чем проблема, чтобы его предъявить и получить услугу?

Власть слышит бизнес?

Чиновник заявил, что система QR-кодов для контроля за эпидемиологической ситуацией и распространением коронавирусной инфекции в регионе работает.

Кстати, сегодня в Минпромторге пройдет очередная встреча с представителями общепита, где чиновники ведомства намерены детальнее проанализировать ситуацию в отрасли, в том числе и то, насколько связан недозагруз кафе и ресторанов с введением QR-кодов.

— Мы хотим посмотреть, у кого есть жесткая просадка трафика, с чем это связано. Для этого может быть много причин, в том числе рост спроса на доставку, на торговлю на вынос. Возможно, часть гостей пока решили отложить визиты в рестораны из-за эпидобстановки, а кто-то готовится, чтобы хорошо отдохнуть в новогодние праздники, — говорит Андрей Гончаров. — Будем обсуждать, так как только в диалоге можно найти здравое зерно и применить на практике какие-то предложения, которые нам выдадут представители отрасли. Мы готовы слышать рестораторов и реагировать на их просьбы, но нам нужно понимать ситуацию в экономике предприятий и какое влияние оказывают наши меры поддержки. Встречи с профсообществом должны проходить в конструктивном диалоге, а не в формате демонстраций и митингов.

О сроках отмены QR-кодов в общепите министр ничего не сказал. По его словам, сейчас регион находится в четвертой волне ковида, какие-то прогнозы делать рано. В то же время Гончаров напомнил, что практика предыдущих волн показывает: как только в области наблюдается реальное снижение заболеваемости, правительство оперативно принимает решения по снятию ограничений.

С кем обсуждаете?

Напомним, в середине ноября представители общепита Новосибирска написали открытое письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой обратить внимание на ситуацию в отрасли. Вчера владелец Trattoria La Trenta и Mishiko Андрей Коротышев сообщил, что никакого ответа рестораторы до сих пор не получили.

— Можно сколько угодно ссылаться на то, что по закону отведенное время еще не вышло, но это и отражает суть отношения власти ко всему: к бизнесу, отдельным гражданам, — пишет он на своей странице в соцсети Facebook. — Ситуация в нашей отрасли сейчас дошла до критического состояния. В течение последующих недель предстоят выплаты заработной платы, аренды, оплата поставщикам — и у многих из нас денег на это уже нет. После этого мы начнем сокращение персонала, который должен будет пойти на биржу, что в свою очередь потянет за собой невозможность выплаты уже ими своих кредитов, ипотеки, аренды жилья и т. д. Люди готовы начать выходить на улицу от безысходности и не понимая происходящего, однако никакого экстренного диалога власть вести не хочет. Не хочет собрать людей и послушать, что на самом деле происходит, не хочет обсудить меры поддержки, не хочет изменить систему применения QR-кодов.

Мы лишь слышим, что в кулуарах ведется бурное обсуждение. Вы с кем там обсуждаете, сами с собой? Может быть, стоит пригласить человек 30 рестораторов, чтобы понять истинный масштаб проблем, да и вообще вникнуть в происходящее, а не думать, что вы знаете проблематику, сидя в министерствах? Мы хотим быть услышанными, мы призываем к диалогу — и не просто формальному, на бумаге, а реальному, после которого будут приняты решения в соответствии с плачевным состоянием нашей отрасли.

Я пишу от всех рестораторов, которые подписали обращение к губернатору и десятков тысяч наших сотрудников — услышьте нас, услышьте, что персонал на грани, и есть огромный риск разрушения целой отрасти!!!

На сегодняшний день, по результатам контрольных мероприятий за нарушения, связанные с обслуживанием посетителей без QR-кодов выявлены нарушения в двух учреждениях общепита Новосибирской области. Документы по ним направлены в суд. Административный штраф по ним может доходить до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.