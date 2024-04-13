Рабочие восстанавливают разрушенные паводком дороги в Новосибирской области

Восстановительные работы идут между селами Майское и Чернаки в Краснозерском районе.
― 7 апреля здесь зафиксирован перелив воды через проезжую часть, была полностью размыта дорога вдоль трубы. Проезд был закрыт, ― сообщает ТУАД Новосибирской области.
Скоро движение между населенными пунктами будет полностью восстановлено.
Накануне в Коченевском районе рабочие привели в порядок объездную дорогу и сняли ограничение для движения транспортных средств.
Паводковая ситуация на этой территории стабилизировалась.
Источник фото: со страницы ТУАД Новосибирской области в Вконтакте.
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