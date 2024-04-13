Полиция ищет живодера, который выбросил из окна многоэтажки в Новосибирске рыжего кота

Про ЧП с домашним животным очевидцы рассказали в группе «АСТ54» в Вконтакте. Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Виталия Потылицына, 11 в Новосибирске.
― Соседи увидели, что с верхнего этажа выкинули кота, который выжил, потому, что ему сразу оказали помощь. Квартира установлена, вызывали участкового, ― сообщают очевидцы.
Люди просят откликнуться правозащитников и юристов по таким делам, чтобы не оставлять этот случай безнаказанным.
К выяснению обстоятельств случившегося подключилась полиция.
― Сообщение зарегистрировано, проводится проверка. Сегодня на место планирует выехать участковый, чтобы опросить всех свидетелей и соседей, ― прокомментировали Infopro54 в ГУ МВД по Новосибирской области.
Возможно, что к делу о жестоком обращении с животным подключится известный новосибирский юрист Сергей Егоров. У него огромная практика в этой сфере и большой опыт расследования подобных случаев.
Источник фото: АСТ 54.
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