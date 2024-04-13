Глава Минэконома РФ Максим Решетников посетил Новосибирск

Глава Минэкономразвития Максим Решетников накануне прибыл в Новосибирскую область. На встрече с губернатором он обсудил реализацию новых инвестиционных проектов, а также развитие региона в сфере промышленности, науки и логистики.

Первая экскурсия для гостя из столицы прошла в международном аэропорту «Толмачево», который заметно преобразился после реконструкции. Теперь новосибирцам есть чем гордиться. Андрей Травников рассказал, что 2023 год стал рекордным для нашего аэропорта по показателям пассажиропотока. Сейчас воздушная гавань является перевалочным пунктом для карго, здесь одна из самых развитых сетей маршрутов.

В планах у министра было посещение промышленно-логистического парка, исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта в НГУ.