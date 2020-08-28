Работа? Да ну ее…

«Я устала от своей работы, моя работа меня сжирает — у меня совсем нет энергии. Я вообще не понимаю, что я тут делаю. Каждое утро я встаю и иду на работе на автомате — но внутри меня пустота. Я как робот».

Примерно такие истории рассказывают на сессиях мои клиенты. Причем это те люди, которые когда-то горели на работе и просто фонтанировали энергией. Почему так происходит? Почему работа перестает доставлять удовольствием вам и вашим сотрудникам? Давайте разбираться.

Конечно, у каждого есть свои личные истории и сценарии того, как мы взаимодействуем с этим миром, но все же я попробую рассказать о самых частых причинах и показать пути решения.

Итак, почему работа перестала вас зажигать:

· Вы забыли, в чем смысл вашей деятельности или потеряли его в цейтноте или рутине.

· У вас есть нерешенные дела на работе, которые вас стопорят внутри. Часто вы даже не осознаете — какие именно.

· У вас сложные отношения с кем-то из коллег, и вы не понимаете — почему.

· Вы делаете не свое дело и не реализуетесь на своей работе как профессионал.

· Вы так любите свою работу, что не успеваете от нее отдыхать и восстанавливаться.

· У вас нет в жизни ничего, кроме работы, а значит, нет баланса

· Вы не знаете, что именно в работе вам нравится больше всего и что дает вам энергию.

· Вы очень сильно устали физически и психологически.

Очень часто, осознав причину того, что происходит в вами сейчас, можно уже начать двигаться в сторону решения. Еще раз повторюсь — каждый случай уникален, но все-таки, можно начать что-то делать, чтобы было по-другому, чтобы работа давала кайф, ресурс и удовольствие. Звучит как фантастика, но это возможно.

Дам вам несколько простых практик и инструментов для того, чтобы вернуть жизнь в вашу работу.

1. Свериться с ценностями.

Спросить себя и ответить письменно: «Какие важные для меня ценности реализуются в моей работе?». (Признание, развитие, богатство, отношения и т. п. — у каждого свои).

Какие важные смыслы есть в моей деятельности? Что я на самом деле делаю ценного? Что я создаю для себя и для людей?

После того, как вы найдете для себя тут важную смысловую составляющую, можно опять же придумать для себя вопрос, который классно задавать себе с утра. К примеру, для меня это: «Что сегодня я создам в своей жизни и жизни других людей?». Этот вопрос не только меня сильно мотивирует, но и настраивает на нужный лад.

2. Делать остановки в течение дня, когда вы можете погулять, пройтись, понаблюдать за природой. Серфинг в соцсетях или просматривание видео на обеде к этому не приравниваются.

В такие моменты можно себя «сканировать» на тему: как я себя сейчас чувствую? что я сейчас чувствую? что я могу сделать, чтобы мне стало лучше?

3. Вести «Дневник энергии» на работе.

Каждый вечер записывайте: что сегодня мне давало энергию? что забирало? какое общение оказалось для меня ресурсным, а какое, наоборот, истощило? как я могу на это повлиять?

В конце недели проанализируйте свои записи и посмотрите, что можно поменять?

Очень важно тут, с одной стороны, осознавать свою зону ответственности во всех процессах и отношениях, а с другой — начать делать по-другому. К примеру, перестать видеть в коллегах только функции, а начать видеть в них живых людей со своими переживаниями и чувствами.

Выберете из этих пунктов один, который вам отликается, и внедряйте в жизнь. Самое главное, что нужно понимать, — иногда одно микро-действие может в корне поменять весь процесс. И ваше отношение к нему. Желаю вам найти источники энергии в вашем деле!