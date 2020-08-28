В центре Новосибирска появится первая велодорожка

Новосибирск дополнительно получит 359 млн рублей в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Об этом глава города Анатолий Локоть объявил в рамках еженедельной пресс-конференции.

— Дополнительно поступают 159 млн рублей для выполнения работ по нацпроекту, — говорит мэр. — Предполагается, в ближайшее время будет решение дополнительно выделить еще 200 млн рублей. Но есть особенность — конец лета. Деньги поступают сейчас, и необходимо их успеть эффективно пустить в работу. Но есть механизмы. Мы их направляем на переходящие объекты. Есть виды работ, которые можно вести и в холодное время.

Всего, по информации мэрии, в текущем году в рамках нацпроекта будут освоены 1,7 млрд рублей, работы проведена на 43 км дорог. Напомним, что в рамках БКАД ремонтные работы происходят на улицах Большая, 2-я Станционная, Кедровая, Владимировская, Фабричная, Большевистская, Бердское шоссе.

Также на улицах города появятся и новые объекты. В частности, как сообщил мэр, предполагается создание первой в Центральном округе «официальной» велодорожки.

— Я дал поручение, чтобы на улице Фабричной в рамках этого проекта были исполнены не только формальные требования (дорожное покрытие, светофоры, ограждения), но и появилась велосипедная дорожка, сделанная специальным образом, — сообщает глава города.

В настоящее время одна дорожка уже существует на территории Первомайского района Новосибирска, она сделана два года назад.

По информации мэрии Новосибирска, в прошлом году объем финансирования в рамках нацпроекта БКАД составил 1 млрд 15 млн рублей. Были реконструированы 20 км городских дорог.

Фото pixabay — Victoria_Borodinova