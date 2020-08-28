Во время пандемии рынок дальних автобусных перевозок в регионе рухнул на 80%

— Андрей Эдуардович, почти год прошел с запуска в Новосибирске нового автовокзала. Можете оценить его востребованность? Насколько реальность совпадает с бизнес-планом?

— Прежде всего, напомню, что основной целью строительства нового автовокзала было создание современных автобусных «ворот» в Новосибирске. У нас созданы замечательные воздушные, железнодорожные «ворота», а вот автобусные, расположенные в начале Красного проспекта, были позором города многие годы. Наша компания стала оператором городского автовокзала в 2014 году. Мы планировали достроить старое здание и создать на этом месте полноценную инфраструктуру, но ситуация с правами на недвижимость оказалась настолько запутанной, что мы отказались от этой затеи.

ГК «ВИС» и ОРКК предлагают совместно развивать новосибирский трамвай

— Это действительно так. Но мы построили инфраструктурный объект с прицелом на будущее. В Новосибирске идет строительство Восточного обхода. После завершения он соединится с Северным обходом, и 80% трансфертного транспортного потока смогут заезжать в Новосибирск через ГБШ. Кроме того, в ожидаемой перспективе — дальнейшее транспортное развитие этого района. В частности, строительство станции метро, метродепо, продление трамвайной ветки. К реализации проекта по трамваям планировали преступить в 2020 году, но из-за пандемии сроки сдвинулись. Пока на 2021 год.

Что касается совпадения планов и реальности — абсолютно ничего не сошлось. Все прогнозы и расчеты пошли вкривь и вкось из-за коронавируса и введения режима самоизоляции. По нашим наблюдениям, на 80% упал объем перевозок. До сих по не возобновлены международные перевозки из Узбекистана, Киргизии, Казахстана. Таджикистана. Они идут через Казахстан, а границы этой республики еще закрыты. Очень долго были перекрыты наши основные направления: Томск, Кемерово, Барнаул, Республика Алтай. О какой реализации планов при таком раскладе может идти речь?! Срок окупаемости проекта увеличился, и я сейчас даже не берусь сказать — насколько, так как не понимаю, чем и когда все закончится.

— Закрытие старого автовокзала в такой ситуации — это плюс или минус?

— У нас сразу была договоренность с мэрией Новосибирска, правительством области о том, что старый автовокзал должен быть закрыт после строительства нового. Другое дело, что мы планировать делать это постепенно, а из-за пандемии решение пришлось принимать резко. Иначе экономика не выдержала бы.

— Есть ли планы по расширению сети? Согласитесь, не очень удобно приезжать на ГБШ, чтобы уехать в Ордынку или в Омск…

— Планов по строительству полноценных автовокзалов у нашей компании нет. Несколько лет назад о таком проекте говорила мэрия Новосибирска, но сегодня его реализовывать частному инвестору экономически невыгодно. Никто не будет в это вкладывать и бюджетные деньги.

В нашей бизнес-модели заложено, что главный автовокзал города будет работать на ГБШ. При этом совместно с партнерами мы создаем в Новосибирске сеть кассо-диспетчерских пунктов, чтобы у пассажиров была возможность покупать билеты, а также садиться в автобус в разных частях города. Сейчас такие пункты у нас работают на Речном вокзале, улице Немировича-Данченко, Хилокской, в аэропорту Толмачево, на вокзале Новосибирск-главный, в Искитиме. Практика показала, что это очень хорошее подспорье.

В перспективе вместе ключевых кассо-диспетчерских пунктов будем открывать станции малого формата. В списке приоритетных локации на Хилокской, Большевистской и на железнодорожном вокзале. Чуть позже — на Сеятеле. Здесь мы идем от спроса, который формирует рынок. Плюс наши партнеры работают в крупных населенных пунктах Новосибирской области. Но сроки реализации этих планов будут зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации. Сейчас, к примеру, прогнозируют вторую волну карантина.

— Оценивали ли вы, как изменился пул партнеров-перевозчиков за время пандемии?

— Слава богу, пока никто из партнеров ездить не перестал. Все работают, пытаются сохранить коллектив, несмотря на отмену многих рейсов. Постепенно восстанавливают маршруты. Сегодня у нас по-прежнему около 100 партнеров-перевозчиков.

Но добросовестные участники рынка в этом году испытывают особенно сильное давление со стороны нелегалов. Вот кому пандемия пошла на пользу. Да, были запреты на передвижение, карантин, самоизоляция, но людям все равно хотелось передвигаться между регионами, странами, и они пользовались услугами таких перевозчиков. Дошло до того, что нелегалы создали серый автовокзал «Речник» в бизнес-центре на Речном вокзале, который работает уже два месяца.

Подчеркну, нелегалы работают, несмотря на запреты, не платят налоги, их техника не обязана соответствовать техническим требованиям, они не гарантируют безопасность, и власть позволяет им работать! О какой себестоимости бизнеса может идти речь для добросовестных перевозчиков? О какой конкурентоспособности?

— А вы обращались к контролирующим, надзорным органам с проблемой нелегальных перевозчиков?

— Конечно, и неоднократно. Пока никаких серьезных решений мы не видим, только совещания, единичные рейды. Системной работы нет. По тому же «серому» автовокзалу я неоднократно поднимал вопрос, и только недавно у них отозвали разрешение на право пользования земельным участком. Пока все. Мне говорят: «А что мы можем сделать?».

У нас есть информация о точках сбора пассажиров, которые организуют нелегальные перевозчики, особо не скрываясь. Это улица Хилокская, площадь Карла Маркса, площадка у гостиницы Обь и т.д. Всю эту информацию мы передали контролирующим органам. Ее достаточно для того, чтобы штрафовать за осуществление незаконной предпринимательской деятельности, арестовывать транспортное средство и ставить его на штрафстоянку.

— Может, не хватает законодательной базы?

— Ничего подобного! Даже с существующей законодательной базой с этой проблемой можно бороться, наказывать нарушителей. Нет необходимости разрабатывать и принимать какие-то дополнительные механизмы. Не знаю, почему это не делается.

Региональные автовокзалы подключаются к агрегаторам

— Мы внимательно изучаем практику работы партнеров в таких городах, как Барнаул, Кемерово, Томск, анализируем проекты в центральной части России, за рубежом. Часть наработок планируем брать на вооружение, но до их внедрения нюансы раскрывать не хотелось бы — это коммерческая информация. Мы развиваем онлайн-платформу, активно работаем с агрегаторами, которые оказывают нам услуги по продаже билетов.

Впрочем, как я уже отмечал, многое будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации.

— А диверсификацию бизнеса планируете? Выходить на рынок перевозок?

— Это абсолютно не наш профиль. Лезть в бизнес партнеров, отбирать у них пассажиров мы не планируем. Наша бизнес-модель — услуги оператора автобусных перевозок и сервисные услуги.

— Вы говорили, что рынок, на котором работаете, просел более чем на 80%. Удалось получить господдержку?

— Я в бизнесе уже давно и только во время этого кризиса почувствовал реальную поддержку, которую государство оказывало предприятиям малого и среднего бизнеса. Мы смогли получить льготный кредит на зарплату, заем под 2% на текущую деятельность, который нам простят, если мы сохраним рабочие места. Банк нам дал отсрочку на полгода по выплате кредита, который мы брали на строительство автовокзала. Мы получили отсрочку по уплате налогов. В результате мы смогли сохранить бизнес, коллектив и продолжили оказывать услуги после того, как экономика начала выходить из самоизоляции.

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