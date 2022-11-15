Работа дальнобойщиком: Куда поехать? Сравнение Европы и Канады.

Сегодня многие россияне занимаются поиском хорошей и престижной работы в странах Европы и Канаде. Мы вам расскажем, в чем преимущества работы дальнобойщиком в ЕС и Канаде и куда лучше подать свою заявку.

Сравнение заработной платы трак-драйвера в Европе и Канаде

Главное – это найти хорошо оплачиваемую работу дальнобойщика. Начинающие водители могут зарабатывать в Канаде от 2500 до 3500 американских долларов. В Польше и Литве зарплата трак-драйверов даже с большим стажем работы не более 1500 долларов США, а в скандинавских странах, таких как Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция – около 2500 долларов. Имея большой опыт работы, дальнобойщики могут получать в Канаде от 5000 до 7000 американских долларов.

Также следует сказать, что способ начисления заработной платы в Канаде и Европе может быть различным:

В Канаде (подробнее о работе в Канаде трак-драйвера) – от 37 канадских центов за проезд 1 мили (примерно 1,6 км) по территории государства и от 40 центов за проезд по Соединенным Штатам Америки. Также в зависимости от политики компании могут существовать различные бонусы, включающие доплату за пересечение границы страны, разгрузку и погрузку машины, а также вынужденные часы простоев фуры.

В Евросоюзе (подробнее о работе в дальнобойщиков в Европе) существует несколько способов начисления зарплаты дальнобойщикам, но самым удобным считается дневка с различными денежными премиями и бонусными системами. В сутки водитель может получать до 65 евро, а перевозка опасных грузов оплачивается в размере до 120 евро.

Но здесь необходимо помнить, что каждая автотранспортная компания может устанавливать собственную тарифную сетку по оплате труда дальнобойщиков. Это зависит от множества различных факторов.

Время обучения водителей дальнобойщиков в Канаде и Евросоюзе

Если вы претендуете на работу трак-драйвера в Канаде или странах Евросоюза, следует подготовиться к тому, что, даже имея большой опыт работы, вы должны будете пройти обязательное обучение в специальной автошколе, а затем сдать экзамены.

В Канаде водитель должен пройти курсы, которые длятся 121 час и самостоятельно их оплатить. Стоимость такого обучения обойдется примерно в 7000 CAD, что составит 5000$.

В европейских странах также существуют специальные автошколы для обучения водителей дальнобойщиков. Но при необходимости вы можете найти такую школу и в РФ, специализирующейся на обучении водителей международного класса. Получив водительское удостоверение категории «Е» россиянину можно получить хорошую высокооплачиваемую работу в странах ЕС.

Условия работы в Канаде и странах ЕС

Водитель-дальнобойщик является достаточно востребованной профессией, как в Канаде, так и странах Евросоюза, поэтому автотранспортные компании делают все возможное для создания комфортных условий работы их сотрудников. Также в этом им всесторонне помогает и государство. При этом необходимо отметить, что существуют некоторые отличия работы водителей дальнобойщиков:

За счет активно развитой инфраструктуры, где есть хорошие трассы с качественным дорожным покрытием, большим количеством кафе, отелей, хостелов, автомобильных заправок и паркингов трак-драйверы за границей чувствуют себя очень удобно и комфортно, даже несмотря на длительные переезды и нахождение за рулем.

Так как в Канаде зимой достаточно суровые климатические условия в отличие от стран ЕС, работа дальнобойщика может быть связана с большими рисками. В том числе это касается езды по обледенелым трассам в холодное время года.

В некоторых странах Европейского союза можно в дороге стать объектом пиратского нападения. Бандиты сливают дорогостоящий бензин из фур, крадут личные вещи или товар. Поэтому необходимо тщательно выбирать место отдыха в ночное время суток, особенно в таких странах как Франция и Бельгия. При этом в Польше и Прибалтике водители могут чувствовать себя достаточно спокойно, так как случаи нападений здесь являются очень редкими.

Практически во всех странах созданы благоприятные условия для работы трак-драйвера. Водители могут недорого пообедать в придорожных кафе, остановиться в удобном отеле на ночь, оставить фуру на охраняемом паркинге и заправить машину хорошим топливом. Также во всех кабинах современных фур существует система климат-контроля, с помощью которой можно легко регулировать температурный режим в салоне в любое время года. Также здесь есть небольшая кухня и удобное спальное место, где может легко разместиться даже водитель с большим весом.

Психическое здоровье трак-драйвера

При приеме на работу учитывается не только стаж работы дальнобойщика, но и его психическое состояние, так как ему приходится длительное время проводить в закрытой кабине автомобиля, вдали от родных людей. Это может отрицательно повлиять на психологическое состояние человека, поэтому водитель должен иметь такие качества как:

собранность;

стойкость к стрессовым ситуациям;

аскетизм;

коммуникабельность;

готовность к работе в сидячем положении длительное время.

Но сегодня благодаря всемирной сети водитель может постоянно общаться со своими родными людьми с помощью видеозвонков. Вайбер, Телеграмм и другие мессенджеры позволяют увидеть своего ребенка, идущего в школу 1 сентября, празднование дней рождения близких людей и других торжественных мероприятий. С помощью такого онлайн-сервиса как Placetrip.ru водитель может найти новую квартиру, а затем снять видеоролик и послать его родным для обсуждения варианта.

Также водитель дальнобойщик должен иметь хорошее здоровье, которое позволит ему выдерживать большие нагрузки и стойко переносить все погодные условия. При этом необходимо отметить, что работа трак-драйвером за границей сопряжена не только со сложностями и рисками, но и положительными факторами (встреча с новыми людьми, прекрасная природа разных стран, красивые городские виды и многое другое). В последнее время даже россиянки выбирают работу водителя дальнобойщика и-за высокой оплаты труда, возможности увидеть новые страны и существенно улучшить свои жилищные условия.