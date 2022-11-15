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АО «РЭС» выстраивает конструктивный диалог с малым бизнесом

  • 15/11/2022, 15:47
В ноябре в мэрии Новосибирска состоялся круглый стол по вопросам взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) с ресурсоснабжающими организациями.

энергетикаНа встрече обсуждались вопросы доступности и сроков подключения к энергоресурсам для представителей малого и среднего бизнеса. Мероприятие собрало представителей мэрии Новосибирска, бизнес-сообщества, АО «РЭС», министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, управления Федеральной антимонопольной службы, помощник прокурора города Новосибирска.

От лица системообразующего электросетевого предприятия региона в заседании приняли участие директор по инвестициям АО «РЭС» Елена Устинова, директор филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» Вадим Пешкуров и заместитель главного инженера филиала Оксана Кравченко.

Наиболее важными вопросами для предпринимателей Новосибирска остаются вопросы технологического присоединения. В первую очередь представителей СМСП интересовал вопрос сроков оформления документов и сроков подключения стационарных предприятий города к электросетям. Также были затронуты вопросы взаимодействия с сетевой организацией при размещении нестационарных объектов мелкорозничной сети в охранных зонах объектов электросетевого хозяства.

Директор по инвестициям АО «РЭС» Елена Устинова отметила, что с внедрением сервиса «личный кабинет» и в результате качественного обновления раздела «Клиентам» на официальном сайте компании доля заявок, поступивших в электронном виде от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, существенно выросла.

Эффективность сервиса «личный кабинет» подтвердили и сами представители малого бизнеса, присутствовавшие на «круглом столе». Также представители филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети», в зоне ответственности которого находятся электрические сети мегаполиса, заверили предпринимателей и власти города, что всегда открыты для конструктивного диалога и готовы индивидуально рассматривать отдельные случаи при подключении объектов СМСП к электросетям.

По итогам заседания было принято решение о создании рабочей группы из представителей малого бизнеса, мэрии Новосибирска и ресурсоснабжающих организаций с привлечением общественников и экспертов управления Федеральной антимонопольной службы. Группа будет рассматривать вопросы подключения СМСП и призвана обеспечить гибкий подход с учетом требований действующего законодательства и регламентирующей нормативной документации. Стоит отметить, что АО «РЭС» уже входит в состав Комиссии по взаимодействию субъектов малого и среднего предпринимательства с ресурсоснабжающими компаниями города Новосибирска и регулярно участвует в её заседаниях.

В целом все участники заседания выразили надежду на выстраивание более тесного и эффективного сотрудничества между представителями малого и среднего бизнеса и ресурсоснабжающими организациями.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : электроснабжение малый бизнес АО «РЭС»


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