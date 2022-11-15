Степе Самохвалову требуется курсовое лечение с помощью АВА-терапии

При рождении маленький Степа перенес кислородное голодание, но рос и развивался нормально: вовремя сел, встал, пошел. Вот только не откликался на имя, не интересовался игрушками, не играл с детьми, часто без причины проявлял агрессию.

— В три года Степе поставили диагноз «детский аутизм». С тех пор мы не прекращаем лечение. Пробовали различные методы, занимались с дефектологами и нейропсихологами. Но только после курса АВА-терапии у Степы появились заметные достижения: он понимал, когда мы к нему обращались, начал играть, катать машинки, складывать кубики, показывать на предметы, смотреть в глаза! — рассказывает мама Елена Самохвалова.

АВА-терапия — специальная интенсивная обучающая программа коррекции поведения, которая создана для детей с диагнозом аутизм. Врачи настоятельно рекомендуют продолжить курсовую терапию.

— У Степы отмечается выраженный дефицит в вербальной коммуникации, в понимании речи и в установлении контакта с другими детьми. <…> Была проведена работа по коррекции проблемного поведения. Степа нуждается в продолжении занятий, так как это поможет ему в формировании важных социальных и бытовых навыков, — говорит Наталия Мальтинская, поведенческий аналитик, дефектолог АВА-центра «Диада+» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 157 640 рублей. Семья Степы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— АВА-терапия государством не оплачивается, а нам самим это лечение не оплатить. Муж работает монтажником на заводе, я ухаживаю за Степой и его годовалым братом. Просим у вас помощи! — просит Елена.

Помочь Степе можно по ссылке.