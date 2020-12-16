Работа электросетей в новогодние праздники – под надежным контролем АО «РЭС»

Службы АО «РЭС» переведены на режим повышенной готовности и усилен контроль за работой энергооборудования. На круглосуточном дежурстве находятся 116 человек, 42 оперативно-выездные бригады и 42 единицы техники. При необходимости в любое время могут быть привлечены еще 205 бригад и 265 единиц техники.

Энергетики готовы незамедлительно отреагировать на любую нештатную ситуацию. Ведь накануне и во время новогодних каникул электросетевой комплекс подвергается всевозможным испытаниям на прочность – от крепких сибирских морозов или снежных метелей до повышенных нагрузок из-за многократно возрастающего энергопотребления.

Подготовка к празднику и сама новогодняя ночь, естественно, будет сопровождаться повсеместным использованием различных электроприборов – гирлянд, мелкой и крупной бытовой техники, а в случае поездки за город – еще и мощных электрообогревателей.

Электрические сети рассчитаны на определенную нагрузку, а ее значительное превышение способствует возникновению аварийных ситуаций в электроустановках и чревато не только массовыми отключениями потребителей, но и угрозой возникновения пожара из-за коротких замыканий.

Кроме того, энергооборудование повреждается из-за неправильно используемой пиротехники. Зачастую, люди не обращают внимания, что запускают фейерверки в охранных зонах воздушных линий электропередачи – непосредственно под ЛЭП или в пределах 10-25 м от них в зависимости от класса напряжения.

В практике оперативных служб АО «РЭС» уже имели место подобные случаи, когда из-за несознательного поведения отдельных граждан в новогоднюю ночь без света остались их соседи. Но благодаря усилиям энергетиков, находящихся на круглосуточном дежурстве, электроснабжение потребителей было оперативно восстановлено.

АО «РЭС» призывает потребителей соблюдать правила безопасности при обращении с электроприборами, а жителей индивидуальных домов – проверить готовность собственных электрических сетей к повышенным нагрузкам, предусмотреть для автономных систем отопления резервные источники питания.

Обнаружив повреждения или неполадки в электросетях, немедленно сообщите по номеру 112 или по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции. Диспетчерские службы филиалов АО «РЭС» работают круглосуточно, в том числе и в новогоднюю ночь.