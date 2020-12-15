Тарифы на коммуналку в 2021 году в Новосибирске поднимут один раз

Губернатор Новосибирской области подписал постановление о предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2021 год.

Судя по цифрам, указанным в документе, правительстве региона решило повысить тарифы на коммуналку в 2021 году только один раз. Они вырастут с 1 июля на 4,6% во всех городах и районах области, а также в Новосибирске. Это повышение коснется холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, газоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами.

Стоит отметить, что одобренное правительством повышение традиционно существенно меньше того о котором просили производители коммунальных услуг. К примеру, регоператор ТКО — ООО «Экология-Новосибирск» — подавал в департамент по тарифам Новосибирской области расчет на повышение тарифов на утилизацию ТКО на 2021 год — до 588 рублей за кубометр. С 1 ноября по 31 декабря 2020 года он составляет 420,29 рубля за куб. м. Но это повышение сейчас оспаривается разными инстанциями.

Тарифы ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) по которым энергетики работали в 2019-2020 году и которые были оспорены в суде, правительство области обещало пересчитать в 2021.

Документ подписан 10 декабря. Указанные в нем изменения в тарифах вступят в силу с 1 января 2021 года. В декабре в Новосибирске выросли тарифы на проезд в метро и на общественном транспорте.

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