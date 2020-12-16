Южный транзит начнут строить в 2023 году

— Минтранс при поддержке профильного комитета регионального заксобрания возобновил работу по подготовке проекта строительства автомобильной дороги Южный транзит Новосибирска, — сообщил на совещании по Южному транзиту министр транспорта и Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Первый этап транзита уже выполнен — это Бугринский мост через реку Обь. Второй этап должен обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска, замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города, а также расширить мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг и Сибирского транзита грузо- и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Западной Европой. В правительстве региона подчеркивают, что транзитные транспортные потоки будут выведены с улично-дорожной сети Новосибирска, но при этом не затронут Академгородок.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя итоги совещания, отметил, что строительство транзита предполагается в несколько этапов. Первый — до улицы Троллейная.

— В частности, обсуждалось строительство развязки в районе «Тещиного языка». Она позволит развязать транспортный узел в этом районе, сохранить проезд под железной дорогой для трамвая. По этому вопросу была очень серьезная дискуссия. Проект дорогой и сложный. Но без него не решаются существующие проблемы и потребуется еще один переезд над железной дорогой, — заявил Локоть.

Второй этап — до улицы Ватутина — предполагает завершение развязок Бугринского моста на правом и левом берегах. Следующий этап включает в себя развязку в районе МЖК на улицу Доватора, что в перспективе позволит создать еще одну параллель Красному проспекту. Такую же как сегодня ул. Ипподромская. И соответственно — выезд из города в сторону Восточного объезда.

По словам Анатолия Костылевского, общая протяженность магистрали с учетом транспортных развязок и Бугринского моста составит 26 км. В черте Новосибирска автодорога соответствует магистрали I класса, протяженностью 14,2 км. За городом — это будет дорога IБ технической категории, протяженностью 8 км. Строительство автомобильной дороги Южный транзит возможно начать в 2023 году с завершением работ в 2026-2027 гг.

Предусматривается устройство от четырёх до шести полос движения с расчетной скоростью не менее 120 км/ч, что позволит обеспечить пропускную способность автодороги в объеме до 120 тыс. автомобилей в сутки.

— Единое транспортное кольцо Новосибирской агломерации подразумевает объединении автодорог федерального значения Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», Восточного и Северного обходов, — перечисляет министр. — Уже построен и введен в эксплуатацию Северный обход, завершена реконструкция участка трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск, в следующем году возобновится строительство I этапа Восточного обхода Новосибирска, в 2014 году был введен в эксплуатацию ключевой участок Южного транзита — Бугринский мост через Обь.

По словам Анатолия Локтя, пока речь идет о предпроектной работе по Южному транзиту. В дальнейшем предстоит разработка проектно-сметной документации и её защита на федеральном уровне. Мэр Новосибирска подчеркнул, что без федеральной поддержки реализация проекта невозможна.

Фото: Gensa Gensa