Гранты на научные разработки в сфере городского хозяйства могут получить предприятия Новосибирска

С 6 февраля принимаются заявки на конкурс на предоставление грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности за счет средств бюджета города Новосибирска. Работы будут принимать по приоритетным направлениям городского хозяйства и социальной сферы Новосибирска, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Общая сумма средств бюджета города, выделенных на предоставление грантов, составляет 3 миллиона рублей. Размер одного гранта не может превышать 500 тыс. рублей.

Отмечается, что участниками конкурса могут стать физические лица, которые занимаются научной (научно-исследовательской), научно-технической или инновационной деятельностью в научных или образовательных организациях высшего образования, а также в иных организациях, один из видов осуществляемой деятельности которых входит в раздел «Научные исследования и разработки», зарегистрированных в качестве юридического лица на территории города Новосибирска.

Заявки принимаются по следующим приоритетным направлениям городского хозяйства и социальной сферы города Новосибирска: совершенствование мер социального обслуживания, социальной поддержки и защиты населения города; Развитие дорожной деятельности и общественного транспорта города; Создание новых материалов и технологий для городского строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства города; Энергоэффективность и энергосбережение в энергетических системах и комплексах города; Охрана окружающей среды и природных ресурсов в городе; Организация бесперебойной работы городских систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории города; Совершенствование деятельности муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска в сфере дошкольного, общего и детского дополнительного образования.

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