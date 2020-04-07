С начала года в Новосибирск поступило почти 400 тонн лимонов, чеснока и имбиря зарубежного происхождения

С начала 2020 года на новосибирские склады временного хранения (СВХ) поступила 21 партия лимонов из Республики Узбекистан, 2 партии чеснока и 3 партии имбиря из Китайской Народной Республики, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

Отмечается, что после проведения карантинного фитосанитарного контроля владельцам грузов были выданы соответствующие акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора) для дальнейшей реализации на территории региона и за его пределами.

— Общий объем ввезенных лимонов, чеснока и имбиря составил 392,5 тонн – 296,5, 40 и 56 тонн соответственно. При этом в текущем году поступило в 20 раз больше лимонов и в полтора раза больше имбиря, чем в первом квартале 2019 года. Стоит отметить, что увеличение в 11 раз объема ввоза лимонов – 55 тонн — зафиксировано в марте текущего года, — уточнили в ведомстве.

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