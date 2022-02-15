Работающие пенсионеры могут повысить пенсию путем увольнения

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский назвал способ повысить размер выплат россиянам, которые продолжают работать на пенсии. Его слова приводит агентство «Прайм».

Экономист объяснил, что с 2016 года в России не индексируются фиксированная часть страховой пенсии и индивидуальный пенсионный коэффициент, пока гражданин работает.

— Конечно, теоретически есть путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать, — предложил эксперт.

Гиринский подчеркнул, что это сложно осуществить на практике, поскольку пенсионерам в России сложно устроиться на официальную работу с достойной оплатой труда.

Ранее Гиринский напомнил российским пенсионерам о доступных им льготах. Он рассказал, что их освободили от уплаты части пошлин и платежей — к примеру, земельного налога и налога на имущество. Также им не нужно платить за обслуживание банковской карты платежной системы «Мир», на которую приходят пенсионные выплаты.