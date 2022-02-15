Новосибирская область стала четвертой в стране по количеству достроенных через эскроу квартир

По данным Сибирского ГУ Банка России, к 1 января 2022 года в Новосибирской области раскрыты 15,5 тыс. счетов эскроу для долевого участия в строительстве жилья. Это в семь раз больше, чем было на начало прошлого года, и один из самых высоких показателей в целом по стране.

Счета эскроу раскрываются, когда застройщик сдает дом в эксплуатацию. До этого момента средства дольщиков хранятся в банке на специальном защищенном счете, а дом возводится на банковский кредит или собственные средства застройщика. Такой механизм финансирования жилищного строительства был введен в 2019 году, чтобы исключить появление новых обманутых дольщиков.

Самые высокие показатели раскрытых счетов эскроу в регионе пришлись на ноябрь и декабрь 2021 года. В ноябре количество переданных в собственность покупателей квартир сравнимо со значением за весь 2020 год, а в декабре – на треть больше.

С раскрытых счетов эскроу застройщики, сдавшие в эксплуатацию дома в Новосибирской области, в целом получили 47 млрд рублей, 87% этой суммы было перечислено в 2021 году.

— Уже спустя год после перехода на эскроу в Сибири мы отметили, что сократились сроки строительства домов, в отдельных случаях – в два раза. Застройщику выгодно как можно быстрее построить дом и получить деньги с раскрытых счетов эскроу, чтобы погасить банковский кредит, — рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

К началу года в Новосибирской области остаются открытыми более 20 тыс. счетов эскроу, на них хранятся 61,5 млрд рублей. Эти квартиры еще строятся, застройщики получат деньги с эскроу-счетов, когда введут дома в эксплуатацию.