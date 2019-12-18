Работник АО «РЭС» удостоен почетного звания «Заслуженный работник энергетики Новосибирской области»

Среди награжденных были представители промышленности, энергетики, предпринимательского сообщества, средств массовой информации, общественных организаций региона и другие заслуженные люди Новосибирской области, которые достигли наивысших результатов в своей профессиональной — производственной, научной, общественной деятельности.

В число получивших высокие награды ежегодно входят работники акционерного общества «Региональные электрические сети». В этом году почетное звание «Заслуженный работник энергетики Новосибирской области» заслуженно присвоено Салову Владимиру Михайловичу — инженеру 1 категории службы релейной защиты и электроавтоматики филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети». Губернатор Новосибирской области лично вручил ему почетный знак и удостоверение.

Трудовой стаж Владимира Михайловича в отрасли составляет 42 года, начинал он, как и многие заслуженные работники АО «РЭС», с должности простого электромонтера 1 разряда. Используя свои знания и накопленный опыт, Владимир Михайлович принимает непосредственное участие в модернизации подстанционного оборудования филиала, является наставником молодых специалистов. За добросовестный труд он неоднократно поощрялся как на районном и региональном, так и на отраслевом уровне. В частности, в прошлом году Владимир Михайлович был награждён Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

Почетное звание, присвоенное Салову В.М., пополнило обширный перечень наград, которых удостоились работники АО «РЭС» в 2019 году.

Почетное звание «Заслуженный работник энергетики Новосибирской области» присваивается за заслуги в развитии энергетики, энергосбережении, создании, проектировании и освоении новых видов энергетического оборудования, возведении объектов энергетики и внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий на территории Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании