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Получателей господдержки будут оценивать по семибалльной шкале

Аудит областной КСП показал, что инвесторы получали господдержку на один и тот же проект по разным программам, а также не соблюдали заявленный бизнес-план.
  • 23/10/2019, 17:58
Автор: Юлия Данилова
Получателей господдержки будут оценивать по семибалльной шкале
За 2016-2018 годы 48 инвесторов получили господдержку на 1,5 млрд рублей, вложили в свои проекты 58 млрд и заплатили налогов на 5,2 млрд рублей.

— По поручению бюджетного комитета регионального парламента мы провели проверку минэкономразития и инвесторов, получавших субсидии за 2016-2018 годы. За это время господдержку получили 43 инвестора на сумму 1,5 млрд рублей, — сообщила на заседании комитета аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области (КСП) Елена Саблина.

Чуть более 1 млрд рублей пришлось на налоговые льготы, которые были предоставлены 37 инвесторам. 494 млн выделены 18 компаниям в качестве субсидий на возмещение части затрат: на выполнение работ, связанных с реализацией инвестпроектов (250 млн рублей), приобретение нового технологического оборудования (131 млн рублей), компенсацию части затрат по банковским кредитам (98 млн рублей) и лизинговым платежам (8 млн рублей). Наибольший объем господдержки за 3 года, по данным КСП, получили компании ООО «Марс», ООО «ВТД Строй» и ООО ЗКПД «Арматон».

— Общий объем затрат всех инвесторов, получивших господдержку с начала реализации проектов, превысил 58 млрд рублей. Половину этого объема обеспечили проекты, которые реализуют АО «Сибирский Антрацит», ООО «ВПК-Ойл», ООО ТК «Толмачевский» и завод «Марс», — перечислила Саблина. — В консолидированный бюджет области от инвесторов поступили 5 млрд 265 млн рублей, средняя зарплата по проектам составила более 47 тысяч рублей, что превышает величину прожиточного минимума в 4 раза. В целом, бюджетный экономический эффект в рамках программы достигнут.

В то же время аудитор отметила, что по ряду целевых индикаторов программа не исполнена. В 2016 году — по количеству получателей налоговых льгот. Впрочем, это можно объяснить тем, что льгота носит заявительный характер, то есть инвесторы самостоятельно за ней не обращались. В 2018 году не выполнен показатель по количеству созданных рабочих мест. Он оказался существенно ниже, чем заявлено в бизнес-планах проектов, получивших господдержку. Аудиторы выявили недостатки в принятии решений и по прекращению предоставления господдержки.

— В соответствии со статьей 8 закона 75-ОЗ, невыполнение инвестором обязательств, установленных законом или договором при получении господдержки, является основанием для ее приостановления. В ходе проверки мы установили, что около 90% проектов, получивших господдержку, не достигли заявленных бизнес-планов. При этом меры по ограничению предоставления господдержки, как это предусмотрено законом, к ним не применялись, — пояснила Саблина. — Кроме того, только в декабре 2018 года было установлено требование о том, что получатели субсидий не должны получать средства из облбюджета на одни и те же инвестпроекты из разных госпрограмм. В результате инвесторы пользовались этой возможностью в 2017 и 2018 годах.

Привести примеры компаний, допустивших озвученные нарушения, аудитор публично отказалась, отметив, что вся информация указана в документах, предоставленных депутатам.

КСП также нашла нарушения в определении получателей господдержки: нет точных критериев, по которым инвестор признавался победителем конкурса на получение господдержки, а непризнание победителем не мотивировалось, то есть инвестор не мог оспорить это решение. Кроме того, заявления инвесторов рассматривались длительное время, при этом им рекомендовали осуществлять мероприятия и предоставлять документы, не предусмотренные конкурсными процедурами.

Как пояснил замминистра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак, все замечания КСП приняты в работу и либо уже устранены, либо работа по их устранению ведется.

— КСП заключило, что нет прозрачности критериев в комиссии по выбору инвестпроектов для предоставления господдержки. Мы предложили сформировать список из семи критериев (баллов), по которым четко и однозначно можно понять — принимается данный проект на господдержку или нет, — отметил чиновник. — Все замечания КСП, по сути, мы сняли.

О каких критериях идет речь, он не уточнил. Зампредседателя комитета Ирина Диденко во время пресс-подхода также отказалась комментировать бальную систему оценки инвестпроектов, разработанную минэкономразвития, отметив, что «не со всеми критериями согласна, и их нужно обсуждать, чтобы сделать выбор более прозрачным и уйти от субъективизма».

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