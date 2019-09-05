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Работники сельхозпредприятия получили зарплату после вмешательства прокурора

На предприятии образовалась задолженность по зарплате перед 72 работниками. Она составляла почти 1,6 млн рублей.
  • 05/09/2019, 18:41
Работники сельхозпредприятия получили зарплату после вмешательства прокурора

Прокуратура Кочковского района Новосибирской области проверила в ООО «МТС-Кулунда» исполнение трудового законодательства, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Установлено, что в организации перед 72 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму почти 1,6 млн. рублей.

— Прокуратура внесла директору общества представление об устранении нарушений трудового законодательства, выплате работникам заработной платы и денежной компенсации. Кроме того, и.о. прокурора района возбудил в отношении директора сельскохозяйственного предприятия административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), — рассказали в ведомстве.

В результате принятых мер организация полностью выплатила трудовому коллективу задолженность по заработной плате, трудовые права работников восстановлены.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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