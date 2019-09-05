Компания «Рыбий мех» запустила франшизу

— С сегодняшнего дня мы запустили франшизу. По нашей технологии партнер из Томска будет производить рыбью кожу. Планируем на Россию выдать около 30 лицензий — в крупные города, чтобы насытить рынок и не ужесточать конкуренцию, — сообщил во время пресс-тура директор ООО «Рыбий мех» Александр Васенев.

Этим проектом он занимается уже четвертый год. Общий объем личных инвестиций составил около 3 млн рублей, еще около 1 млн — средства Фонда содействия инновациям. Примерно в 4-5 млн рублей Васенев оценил личные трудовые затраты (как химика-технолога и руководителя).

— Кроме того, мы хотим работать с кожей осетра. Она очень красивая, и из нее получаются красивые сапоги. Ведем переговоры о сотрудничестве с Узбекистаном, где в прудовых хозяйствах разводится много рыбы. Холодильники предприятий этой страны забиты нужными нам шкурами, а для них это отходы, от которых бизнес хотел бы избавиться, так что взаимный интерес есть, — говорит партнер проекта ООО «Рыбья кожа» Александр Обыскалов. — Также мы работаем с компаниями из Казахстана и Киргизии. В этих странах есть очень красивая рыба — змееголов, ее кожа нам, как производителям сырья, тоже интересна.

Производство компании сейчас расположено в Бердске на площадке 48 кв. м. Здесь идет обработка кожи, а также отработка новых технологий. Сырье стартаперы закупают у новосибирских производителей рыбных деликатесов, для которых шкура рыбы — отходы, по цене 25 рублей за кг. Часть сырья поставляется с Дальнего Востока. Технологии, разработанные компанией, позволяют выделывать кожу различных рыб, но наиболее выгодной (с точки зрения обработки, качества и спроса на рынке) является кожа кеты, семги, форели и горбуши.

В месяц «Рыбий мех» производит от 10 до 15 тысяч квадратных дм продукции. Большую часть раздает потенциальным партнерам в качестве образцов для формирования рынка сбыта. Параллельно стартапер размещает заказы у мастеров и партнеров, которые уже распробовали материал и готовы производить кожгалантерею, обувь, сумки, сувенирную продукцию. В эту сеть входят 6 площадок. В планах стартапа — открытие собственного производства.

— Рыбья кожа, в принципе, очень интересный материал для дизайнеров, так как каждый кусок сырья имеет оригинальный рисунок, и даже типовые изделия выглядят уникально. Сейчас мы разрабатываем два собственных бренда одежды и кожгалантереи: «для настоящих мужчин» и «для умных людей», — поясняет Васенев.

Кроме того, постоянно тестируются новые свойства рыбьей кожи. Сейчас в портфеле «Рыбьего меха» около 100 инновационных технологий, позволяющих получать кожу разной толщины и мягкости. К примеру, сейчас «Рыбий мех» разработал технологию по выпуску настенной и напольной плитки.

— Это дорогостоящая продукция, один квадратный метр стоит около 12 тысяч рублей. В России такую не выпускает никто. Она на 30% прочнее стандартной, фактурна, необычна, то есть интересна для дизайнеров. Сейчас ведем переговоры с рядом ритейлеров города о ее продаже, — рассказывает Александр Обыскалов. — Материалом в виде мягкого камня заинтересовалась компания из Кургана. Надеемся, что в ближайшее время начнем выпускать такое полотно. В целом, продукцию из нашего сырья вряд ли можно назвать массовой. Скорее, она относится к классу «люкс» и «премиум».

— Мы начинаем работать на американской площадке Etsy. Там рыбья кожа продается по 25 долларов за штуку, а у нас за 350 рублей. Перспективы очень интересные, — говорит Обыскалов. — Готовую продукцию из нашего сырья также предлагаем, но, думаю, спрос на нее будет расти перед новогодними праздниками. Выходим на корпоративные заказы в России, разрабатывая сувенирку.

Продукцию из рыбьей кожи и сырье компания предпочитает продвигать через интернет-площадки, так как пока в офлайн-магазины выйти с ней оказалось довольно сложно.

В планах «Рыбьего меха» — выход на международные рынки и привлечение внешнего финансирования, в том числе зарубежного.

— В прошлом году мы принимали участие в Сибирской венчурной ярмарке в рамках форума «Технопром», но оказались неготовы к привлечению инвестиций. У нас не было ни плана выхода на инвесторов, ни плана окупаемости, ни расчетов по капитализации. Сейчас мы уже четко понимаем, как выйти на IPO и дойти до капитализации в 1 млрд долларов. Потенциальные инвесторы есть, — заявил Александр Васенев.

Кроме того, предприниматели предлагают создать в Новосибирске центр по торговле рыбьей кожей, готовы взять на себя обучение принципам ее использования в производстве разных товаров, а также в организации этих производств.

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