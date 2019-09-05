У мэра появился девятый советник

Как следует из информации, размещенной на сайте мэрии, количество советников действующего главы города выросло на одного человека. Ряды восьми уже существующих пополнил экс вице-губернатор, экс-заместитель гендиректора ООО «ВПК — Ойл» и экс-глава Управления Росфинмониторинга СФО Александр Тимошенко. Как пояснил в комментарии изданию пресс-секретарь главы города Глеб Черепанов, данное решение было принято еще 19 августа. Однако широкое распространение в новосибирских СМИ информация получила только на этой неделе.

— Он будет курировать вопросы финансовой безопасности, — говорит собеседник издания. — Но при этом не будет непосредственно заниматься финансами. Просто это экспертное мнение по тем или иным вопросам для принятия мэром управленческих решений.

Какого рода могут быть данные решения — пресс-секретарь главы города не пояснил. При этом Черепанов отмечает, несмотря на то, что назначение состоялось практически за несколько недель до выборов, с избирательной кампанией оно никак не связано.

— Не стоит искать черную кошку там, где ее нет, — говорит Черепанов. — Это рабочий процесс.

Примечательно, что в комментарии одному из новосибирских СМИ заместитель мэра Артем Скатов дал понять, что Александр Тимошенко продолжит работу в мэрии и после выборов.

— Предстоит большая работа после 8 сентября, опыт и знания Тимошенко мэру сильно пригодятся, — приводит издание слова чиновника.

По информации мэрии Новосибирска, помимо Александра Тимошенко советниками главы города являются архитектор Александр Ложкин, Павел Петер, Ирина Горбач, Александр Катюхин, экс-заместитель гендиректор ГК «Сибирский аграрный холдинг» Александр Воронов, а также двое депутатов заксобрания — Сергей Клестов и Андрей Жирнов (оба представляют фракцию КПРФ).

Фото: Новосибирские новости