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У мэра появился девятый советник

Он будет консультировать главу города в управленческих вопросах, касающихся финансовой безопасности.
  • 05/09/2019, 19:18
Автор: Евгения Серёгина
У мэра появился девятый советник
«Это обычное рабочее назначение».

Как следует из информации, размещенной на сайте мэрии, количество советников действующего главы города выросло на одного человека. Ряды восьми уже существующих пополнил экс вице-губернатор, экс-заместитель гендиректора ООО «ВПК  Ойл» и экс-глава Управления Росфинмониторинга СФО Александр Тимошенко. Как пояснил в комментарии изданию пресс-секретарь главы города Глеб Черепанов, данное решение было принято еще 19 августа. Однако широкое распространение в новосибирских СМИ информация получила только на этой неделе.

 Он будет курировать вопросы финансовой безопасности,  говорит собеседник издания.  Но при этом не будет непосредственно заниматься финансами. Просто это экспертное мнение по тем или иным вопросам для принятия мэром управленческих решений.

Какого рода могут быть данные решения — пресс-секретарь главы города не пояснил. При этом Черепанов отмечает, несмотря на то, что назначение состоялось практически за несколько недель до выборов, с избирательной кампанией оно никак не связано.

 Не стоит искать черную кошку там, где ее нет,  говорит Черепанов.  Это рабочий процесс.

Примечательно, что в комментарии одному из новосибирских СМИ заместитель мэра Артем Скатов дал понять, что Александр Тимошенко продолжит работу в мэрии и после выборов.

 Предстоит большая работа после 8 сентября, опыт и знания Тимошенко мэру сильно пригодятся,  приводит издание слова чиновника.

По информации мэрии Новосибирска, помимо Александра Тимошенко советниками главы города являются архитектор Александр Ложкин, Павел Петер, Ирина Горбач, Александр Катюхин, экс-заместитель гендиректор ГК «Сибирский аграрный холдинг» Александр Воронов, а также двое депутатов заксобрания  Сергей Клестов и Андрей Жирнов (оба представляют фракцию КПРФ).

Фото: Новосибирские новости

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