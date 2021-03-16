В 2020 году в Новосибирской области добыли 80 тысяч тонн нефти

— С добычей нефти ситуация непростая. На подведомственной нам территории добычей нефти занимаются компании Новосибирской и Омской областей. За 2020 год на территории Омской области были добыто 110 тысяч тонн нефти, в Новосибирской области — 80 тысяч тонн, то есть падение добычи продолжается, — констатировал на пресс-конференции начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Алексей Партолин.

Для сравнения: в 2009 году в Омской и Новосибирской областях компании в год добывали около 2 млн тонн нефти. В 2016 году на месторождениях Новосибирской области была добыта 261 тысяча тонн нефти, в 2017-м — 198 тысяч, в 2018-м — 147 тысяч. По словам Партолина, частично эта динамика связана с экономическими факторами — ситуацией со спросом на нефть в мире в целом.

— Что касается геологоразведочных работ на крупном нефтеносном участке на стыке между Новосибирской, Омской и Томской областями, то они не проводились, так как участок не был включен Роснедрами в перечень объектов геологоразведочных работ с помощью госсредств, — пояснил он.

Напомним, Сибнедра пытались включить этот участок в список работ по государственному геологическому изучению недр на 2020 год, затем на 2021-2022 годы. Для геологоразведки и определения запасов участка в ценах начала 2020 года были необходимы около 700 млн рублей. Тогда Алексей Партолин отмечал, что в нынешних экономических условиях такие инвестиции может себе позволить не каждая компания. Он предполагал, что эту работу будет выполнять уполномоченный подрядчик — Росгеология.

По данным Сибнедр, сейчас на территории Новосибирской области выданы 6 лицензий по добыче углеводородного сырья, в Омской области — 5. В Новосибирской области на месторождениях работают компании АО «Новосибирскнефтегаз» (входит в НК «Нефтиса») и ПАО «Сургутнефтегаз», в Омской области — ПАО «Газпром».