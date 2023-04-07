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Работников лесничеств Сибири стали чаще привлекать к уголовной отвественности

  • 07/04/2023, 15:22
Автор:
незаконная вырубка леса
Красноярский край занимает первое место в Сибири по незаконным рубкам леса.

В Красноярском крае на протяжении последних лет наблюдается рост преступлений, связанных с незаконными рубками лесных насаждений. По данному показателю регион находится на первом месте в Сибирском федеральном округе и занимает второе место в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

Одной из причин такого положения дел являлось отсутствие в должностных инструкциях работников территориальных лесничеств, фактически имеющихся у них организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, что исключало возможность привлечения их к уголовной ответственности за должностные преступления. В 2021 году в должностные инструкции работников территориальных лесничеств внесены изменения устраняющие этот пробел. Как результат, в 2021 году на территории Красноярского края зарегистрировано 24 таких преступления, в 2022 году – 30, за первый квартал 2023 года – уже 24.

К примеру, в прошлом и текущем году приговорами суда двое лесничих КГБУ «Абанское лесничество», получивших крупные взятки, осуждены к 4 годам 6 месяцам и 7 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима соответственно.

Напомним, в первом квартале 2023 года была пресечена незаконная деятельность заместителя директора ФГБУ «Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» по охране заповедника «Кирзинский», который получил 8 взяток за незаконное бездействие.

 

Ранее редакция сообщала о том, что минэкологии Красноярского края обратилось в суд на золотодобытчиков.

Фото редакция

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Красноярский край

Теги : незаконная вырубка леса лесничество Красноярского края


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