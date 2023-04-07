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Кировский суд Новосибирска рассмотрит иск на 1 млн за гибель рабочего на стройке ледовой арены

  • 07/04/2023, 15:48
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гибель рабочего на стройке ледовой арены
Ранее стало известно, что рабочий не был официально трудоустроен.

Кировский районный суд рассмотрит иск о выплате компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей за гибель рабочего на строительстве ледовой арены в Новосибирске.

— В Кировский районный суд Новосибирска поступило исковое заявление прокуратуры Кировского района г. Новосибирска в интересах Евгения Бондаренко к ИП Харченко Е.В. об установлении факта трудовых отношений, компенсации морального вреда, — говорится в сообщении суда.

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Основание для обращения в суд послужил несчастный случай, произошедший 25 октября 2022 года с Евгением Бондаренко, в результате которого он погиб, на строительной площадке многофункциональной ледовой арены.

Напомним, что СК по Новосибирской области сообщали о том, что работы велись на пятом этаже спортивного комплекса. По каким-то причинам мужчина упал в вентиляционную шахту, которая не была огорожена, и погиб на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Однако оказалось, что погибший мужчина фактически на предпринимателя не работал.

 

Ранее редакция сообщала о том, что трём компаниям в Иркутской области предоставят землю без торгов.

Фото предоставлены пресс-службой Управления Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : компенсация морального вреда гибель рабочего на стройке ледовой арены


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