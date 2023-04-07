Кировский суд Новосибирска рассмотрит иск на 1 млн за гибель рабочего на стройке ледовой арены

Кировский районный суд рассмотрит иск о выплате компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей за гибель рабочего на строительстве ледовой арены в Новосибирске.

— В Кировский районный суд Новосибирска поступило исковое заявление прокуратуры Кировского района г. Новосибирска в интересах Евгения Бондаренко к ИП Харченко Е.В. об установлении факта трудовых отношений, компенсации морального вреда, — говорится в сообщении суда.

Основание для обращения в суд послужил несчастный случай, произошедший 25 октября 2022 года с Евгением Бондаренко, в результате которого он погиб, на строительной площадке многофункциональной ледовой арены.

Напомним, что СК по Новосибирской области сообщали о том, что работы велись на пятом этаже спортивного комплекса. По каким-то причинам мужчина упал в вентиляционную шахту, которая не была огорожена, и погиб на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Однако оказалось, что погибший мужчина фактически на предпринимателя не работал.

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