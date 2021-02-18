В Новосибирске пройдут «Дни якутского кино»

Представляем новый проект «Дни якутского кино»: с 20 по 22 февраля знакомимся с самобытным кинематографом, который покоряет фестивальные жюри, заставляет кинокритиков писать вдохновенные рецензии, а жителей Якутии — гордиться фильмами на родном языке.

Откроются «Дни якутского кино» 20 февраля премьерным показом фильма Дмитрия Давыдова «Пугало», который представит актриса Валентина Романова-Чыскыырай. Прокат фильма организован кинопрокатной компанией «Про:взгляд» и журналом «Искусство кино», с 25 февраля фильм выйдет в широкий прокат. Фильм «Пугало» на «Кинотавре» впервые представил якутскую кинематографию в национальном конкурсе и удостоился главного приза, приза Гильдии кинокритиков России и приза в номинации «Лучшая женская роль». Для Валентины Романовой-Чыскыырай, заслуженной артистки Республики Саха, роль в картине стала дебютной. Это серьезный прорыв для индустрии: якутский кинематограф получил должное признание, а сам феномен якутского кино стал предметом широкого обсуждения.

Режиссёр Эдуард Новиков 21 февраля представит свою знаменитую картину «Царь-птица», завоевавшую «Золотого Георгия» и приз ФИПРЕССИ на ММКФ в 2018 году. Фильм «Надо мною солнце не садится» представит продюсер кинокомпании «Сахафильм» Сардана Саввина, также она прочтёт открытую лекцию «Становление и развитие якутского кино». Одним сеансом покажем документальный фильм Сергея Потапова «Бог Дьёсёгёй» о божестве, решившем под Новый год погостить на земле, и мелодраму Степана Бурнашёва «Первая любовь».

Проект «Дни якутского кино» реализован в содружестве с киноклубом «Ельцин центра» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) и Государственной национальной кинокомпании «Сахафильм». Показы пройдут на якутском языке с русскими субтитрами.