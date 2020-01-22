Работу приставов проверят прокуроры

Полпредство президента в Сибирском федеральном округе направило в областную прокуратуру для дополнительной проверки обращение ряда депутатов горсовета Новосибирска. Напомним, восемь депутатов горсовета, представляющих различные фракции, вышли на полпреда Сергея Меняйло, в официальном обращении к которому просили проверить эффективность работы службы судебных приставов по сбору задолженности за аренду земли с компаний застройщиков.

— Изложенная информация требует дополнительной проработки, в связи с чем ваше обращение отправлено в прокуратуру Новосибирской области, — сообщает в ответе депутатов заместитель полпреда в СФО Ибрагим Гобеев.

Об этом на своей странице в соцсети рассказала одна из обратившихся депутатов — Наталья Пинус. Она напомнила, что, помимо оценки УФССП, депутаты обратились с просьбой изыскать возможность повышения эффективности работы службы.

— Считаем нужным обратить внимание на низкую эффективность работы УФССП в отношении взыскания задолженности в бюджет города Новосибирска за аренду земельных участков, — говорилось в тексте обращения. — Так, по информации мэрии Новосибирска, в 2018 году в службу судебных приставов передано 663 исполнительных листа на 1 млрд 603 млн рублей. Взыскано 12%. В 2019 году в службу судебных приставов передано 775 исполнительных листов на 1 млрд 409 млн рублей. Взыскано 14%.

Напомним, что ранее Верховный Суд РФ отказался рассматривать вопрос о раскрытии информации о застройщиках должниках. При этом сумма долга за аренду превышает 4 млрд. руб., 45% из которых в настоящий момент взысканию уже не подлежат из-за банкротств компаний-застройщиков.

Фото pixabay.com, автор- skorchanov