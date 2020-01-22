«Гоголь-Моголь» выходит на рынок Новосибирска

В Новосибирске открылся первый магазин необычных вещей «Гоголь-Моголь», сообщили в пресс-службе сети «Читай-город».

В пресс-службе рассказали, что некнижный проект российской книжной сети «Читай-город» стартовал в 2018 году. Первые магазины открылись в Москве и Саратове. По итогам работы проект был признан успешным и начинает масштабироваться в регионы. Всего сейчас работает 7 магазинов. До конца года планируется открыть от 5 до 10 новых торговых точек в разных городах.

— Рынок подарков и сувениров во всем мире довольно большой, но не очень структурированный. Наша компания использовала все свои наработки и компетенции для создания новой сети. Там нет книг, зато много необычных подарков и трендовых сувениров. Это то, что вызывает добрую улыбку и создает хорошее настроение. Позитивные эмоции и вдохновение необходимы сегодня каждому, независимо от возраста и рода занятий. Успешная работа магазинов показала, что направление выбрано верно, его можно развивать. Если дела будут идти хорошо, то в будущем сможем расширить сеть до 100 магазинов, — рассказал генеральный директор «Читай-города» Михаил Иванцов.

По его словам, большинство товаров в ассортименте – это оригинальные решения, разработанные в собственном дизайн-бюро компании. Целевая аудитория нового бренда — активные молодые люди, ищущие самовыражение через необычные, оригинальные вещи. Основные покупатели — это женщины в возрасте 18-34 года.

Фото предоставлено пресс-службой сети «Читай-город»