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Работы на станции «Спортивная» начнутся в первом полугодии

В ближайшее время город рассчитывает получить согласование по проектно-сметной документации.
  • 17/05/2019, 13:25
Автор: Юлия Данилова
Работы на станции «Спортивная» начнутся в первом полугодии

— Утром мне доложили, что по проектно-сметной документации по станции «Спортивная» завершаются последние штрихи, и мы получаем разрешение от московских органов по экспертизе. К активной фазе строительства приступаем в первом полугодии, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции.

Согласно расчетам проектировщиков, новая станция метро «Спортивная» будет располагаться в 150 метрах от будущего ледового дворца спорта. Входную зону станции планируется выполнить в едином архитектурном стиле с ледовой ареной. Сейчас станция находится на консервации. Она была запроектирована на Ленинской ветке новосибирского метро еще 40 лет назад. Расчетный объём инвестиций — 1,2 -1,3 млрд рублей.

Фото: МУП «Новосибирский метрополитен»

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