В Левобережье начнётся строительство новой четырехполосной дороги

— В этом году из областного бюджета дополнительно Новосибирску выделено 160 млн руб на строительство еще четырех дорожно-транспортных объектов, — сообщил на пресс-конференции мэр города Анатолий Локоть.

Речь идет о продолжении работ по улице Титова. В этом году планируется закончить участок от ул Бийская до ул Заозерная. Стартуют работы по ул Фадеева через железнодорожный переезд. Для их проведения достигнуты межведомственные соглашения, разработан проект, получено финансирование. Работу планируется завершить в 2019 году. В Калининском районе приступили к строительству дороги по ул Мясниковой для обеспечения выезда с переезда. Расчеты экспертов мэрии показывают, что это позволит решить проблему с пробками по ул Дачная.

— В Левобережье мы приступаем к строительству четырехполосной дороги – продолжения ул Петухова в сторону жилмассива Матрешкин двор. Мы много говорили о необходимости этой дороги и на совещаниях, и с местными жителями, — напомнил Локоть.

Кроме того, город получит 537 млн на строительство детских садов с ясельными группами и 177 млн руб на расселение ветхого и аварийного жилья.

— Это стало возможным, благодаря взаимопониманию между этажами власти: законодательным и исполнительным органами, поддержке депутатов городского и областного совета. Единая линия с губернатором дает свои результаты, — резюмировал мэр.

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