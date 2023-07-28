Работы в саду и огороде в августе по лунному календарю в 2023 году

Посадка и пересадка культурных растений, проведенная в благоприятные дни, способствует их удачному укоренению. Использование удобрений в эти дни увеличит эффект от их применения. В неблагоприятный период стоит воздержаться от большинства работ в саду и огороде, так как можно не только не получить положительный результат, но и навредить растениям.
В первый день августа (полнолуние) не стоит сажать и пересаживать растения. Можно заняться подготовкой ям для будущей посадки саженцев. Необходим дренаж, который укладывается на дно ямы, питательная смесь из компоста и минеральных удобрений. Смесь перемешивается с почвой и выкладывается в яму.
2 августа Луна начинает убывать. Этот период продлится до середины месяца. Чем можно заняться в это время:
Стоит обратить внимание на яблони. При большом урожае ветки могут сломаться. Необходимо поставить под них подпорки. Не забываем собирать падалицу, чтобы вредители не размножались.
Земляника требует внимания. Как надо о ней позаботиться:
Пора подготовить малину к зиме. Если она уже отплодоносила, необходимо вырезать стебли. Пеньки не оставляем, чтобы вредители не устроились там зимовать. У годовалых веточек укорачиваем верхушки, чтобы они прекратили рост. Слабые однолетние побеги вырезаем и при необходимости проводим прореживание.
Помидоры продолжают расти и образовывать пасынки. Их необходимо своевременно удалять. Появляющиеся цветки обрезаем, так как плоды уже не успеют созреть. Пусть наливаются те, что еще не покраснели. Верхушки у кустиков обрезаем, чтобы прекратить рост.
У смородины и крыжовника вырезаем старые и больные ветки. Проводим обработку кустов от болезней и вредителей и подкармливаем комплексным удобрением.
16 августа, в новолуние, можно заняться сбором лекарственных трав. На освободившиеся грядки сеем сидераты.
Следом за новолунием Луна начинает расти. Какие работы возможны в этот период:
Время растущей Луны благоприятно для черенкования смородины. Выбираем сильные однолетние побеги, удаляем листочки и делим на черенки.
Для посадки земляники выбираем сильные здоровые усы. Подходит первая и вторая розетка. Последующие могут не прижиться, а если приживутся, дадут низкий урожай. Лучшее время для посадки — третья декада августа.
После сбора урожая с плодовых деревьев необходимо их подкормить фосфорными и калийными удобрениями. Можно заняться прививкой яблонь и груш.
Розы нуждаются в подготовке к зиме. Полив, подкормки и рыхление кустов прекращаем.
Хосты, астильбы, лилейники, пионы можно делить и пересаживать.
Пора выкопать картофель, чтобы клубни в случае ранних заморозков не подмерзли.
31 августа — день полнолуния. Позволено заняться подготовкой компоста. Работы с растениями не проводятся.
Ориентируйтесь на лунный календарь при работах в саду и огороде. Это поможет растениям хорошо развиваться, приживаться и давать большой урожай. Вместе с этим следует ориентироваться и на климат местности, и капризы погоды.
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