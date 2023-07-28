Работы в саду и огороде в августе по лунному календарю в 2023 году

Посадка и пересадка культурных растений, проведенная в благоприятные дни, способствует их удачному укоренению. Использование удобрений в эти дни увеличит эффект от их применения. В неблагоприятный период стоит воздержаться от большинства работ в саду и огороде, так как можно не только не получить положительный результат, но и навредить растениям.

В первый день августа (полнолуние) не стоит сажать и пересаживать растения. Можно заняться подготовкой ям для будущей посадки саженцев. Необходим дренаж, который укладывается на дно ямы, питательная смесь из компоста и минеральных удобрений. Смесь перемешивается с почвой и выкладывается в яму.

2 августа Луна начинает убывать. Этот период продлится до середины месяца. Чем можно заняться в это время:

подкармливать ягодные кустарники;

собирать семена цветов;

поливать;

рыхлить;

пропалывать;

сажать зелень;

собирать урожай;

консервировать;

обрезать деревья и кустарники;

бороться с болезнями и вредителями.

Стоит обратить внимание на яблони. При большом урожае ветки могут сломаться. Необходимо поставить под них подпорки. Не забываем собирать падалицу, чтобы вредители не размножались.

Земляника требует внимания. Как надо о ней позаботиться:

убрать старую мульчу;

удалить ненужные усы;

обрезать старые листья;

обработать кустики раствором марганцовки;

подкормить золой.

Пора подготовить малину к зиме. Если она уже отплодоносила, необходимо вырезать стебли. Пеньки не оставляем, чтобы вредители не устроились там зимовать. У годовалых веточек укорачиваем верхушки, чтобы они прекратили рост. Слабые однолетние побеги вырезаем и при необходимости проводим прореживание.

Помидоры продолжают расти и образовывать пасынки. Их необходимо своевременно удалять. Появляющиеся цветки обрезаем, так как плоды уже не успеют созреть. Пусть наливаются те, что еще не покраснели. Верхушки у кустиков обрезаем, чтобы прекратить рост.

У смородины и крыжовника вырезаем старые и больные ветки. Проводим обработку кустов от болезней и вредителей и подкармливаем комплексным удобрением.

16 августа, в новолуние, можно заняться сбором лекарственных трав. На освободившиеся грядки сеем сидераты.

Следом за новолунием Луна начинает расти. Какие работы возможны в этот период:

полив деревьев и кустарников;

уборка лука и чеснока;

уборка корнеплодов;

посадка деревьев и кустов;

пересадка многолетников;

посадка усов земляники;

посадка скороспелых культур;

подкормка;

консервирование.

Время растущей Луны благоприятно для черенкования смородины. Выбираем сильные однолетние побеги, удаляем листочки и делим на черенки.

Для посадки земляники выбираем сильные здоровые усы. Подходит первая и вторая розетка. Последующие могут не прижиться, а если приживутся, дадут низкий урожай. Лучшее время для посадки — третья декада августа.

После сбора урожая с плодовых деревьев необходимо их подкормить фосфорными и калийными удобрениями. Можно заняться прививкой яблонь и груш.

Розы нуждаются в подготовке к зиме. Полив, подкормки и рыхление кустов прекращаем.

Хосты, астильбы, лилейники, пионы можно делить и пересаживать.

Пора выкопать картофель, чтобы клубни в случае ранних заморозков не подмерзли.

31 августа — день полнолуния. Позволено заняться подготовкой компоста. Работы с растениями не проводятся.

Ориентируйтесь на лунный календарь при работах в саду и огороде. Это поможет растениям хорошо развиваться, приживаться и давать большой урожай. Вместе с этим следует ориентироваться и на климат местности, и капризы погоды.