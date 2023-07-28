Чтобы купить квартиру, не имея на руках необходимой суммы, не обязательно брать ипотеку

По словам финансового директора компании Time Development Евгения Платонова, в последнее время покупатели жилой недвижимости все чаще прибегают к таким инструментам, как трейд-ин и рассрочка, передает «Федерал Пресс».

Самой распространенной заменой ипотеки, по мнению эксперта, является рассрочка — ее предоставляют практически во всех строящихся проектах, уточнил он.

С начала текущего года спрос на данный инструмент вырос на 10%, подчеркнул Платонов и отметил, что рассрочка может быть двух видов: беспроцентной и с фиксированным процентом на остаток задолженности.

Что касается трейд-ин — зачета одного объекта недвижимости в счет другого. Его основное преимущество заключается в сохранении старой стоимости объекта.

Кроме того, трейд-ин может стать первоначальным взносом для покупки жилья в рассрочку, заключил специалист.

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