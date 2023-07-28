В День Крещения Руси новосибирцы смогут насладится звоном колоколов

Праздничный колокольный звон состоится 28 июля во всех храмах Новосибирской епархии. Мероприятие приурочено к Дню Крещения Руси. Об этом сообщается на сайте Новосибирской митрополии Русской православной церкви.

— По благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в храмах Новосибирской епархии также будет совершен колокольный звон, — сообщили в Митрополии.

Напомним, что в марте 2023 года мэр Анатолий Локоть и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим подписали план совместной духовно-просветительской деятельности и социально-благотворительной работы. На мероприятии градоначальник подтвердил строительство 15 православных храмов в Новосибирске. Новые земельные участки под строительство религиозных объектов могут безвозмездно передать РПЦ.

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