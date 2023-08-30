Работы в сентябре на дачном участке по лунному календарю в 2023 году

И, конечно, сбор фруктов и овощей подходит к концу. Как правильно готовить сад и огород к зиме и закладывать урожай на хранение, а также позаботиться о многолетних цветах, подскажет лунный календарь.

Сбор урожая

В первые две недели месяца Луна убывает. Это время для уборки моркови, свеклы, картофеля, редьки, репы. Для копки корнеплодов выбирайте сухой день (более всего подходят 11 и 12 сентября). Это поможет овощам быстрее подсохнуть. В таком виде они будут лучше храниться.

Пришло время и для сбора поздних сортов яблок и груш, которые планируется убрать на хранение. Если не собираетесь хранить фрукты, а будете их есть сразу, собирайте их на растущую Луну, чтобы они достигли максимальной сочности.

Работы в огороде и саду

Пора убрать остатки овощей в теплице. Оставшуюся ботву сортируйте: больную необходимо сжечь, а здоровую отправить в компостную яму. Для этой работы подходят дни, когда наступает новолуние (15 сентября) и полнолуние (29 сентября), и работа с растениями нежелательна.

Уберите позднеспелый лук до начала дождей и хорошо просушите его. После этого можно отправить на хранение.

Пряные травы, чувствительные к холодам, необходимо срезать. Это относится к мелиссе, майорану, базилику.

Растущая Луна (начиная с 16 сентября и заканчивая 28 сентября) благоприятна для перекопки почвы. После перекопки пролейте землю биопрепаратами для уничтожения болезнетворных грибков и бактерий. Полезно станет посадить на освободившиеся грядки сидераты (горох, горчицу, овес, фацелия). Эти растения улучшат структуру почвы, не дадут расти сорнякам. После их срезки получится прекрасная мульча.

Белокочанную капусту убирать еще не время, но уход за ней надо продолжать. Регулярно осматривайте кочаны, чтобы вовремя убрать гусениц и слизней, которые могут погубить урожай. В сухую погоду не забывайте поливать капусту, без воду она не вырастет крупной. Затяжные дожди могут благоприятствовать растрескиванию капустных головок. Чтобы этого не допустить, подрежьте боковые корешки растения по периметру. Это не даст капусте «выпить» воды слишком много. Если все же капуста треснула, уберите ее на еду, так как для хранения такие кочаны не годятся.

На убывающую Луну необходимо уделить внимание клубнике. Обрежьте засохшие и больные листья, лишние усы, порыхлите и подкормите кустики. Хорошо пролейте ягодные посадки. Для профилактики обработайте раствором марганцовки и припудрите листочки золой.

В начале месяца еще не поздно посадить скороспелые сорта редиса и зелени, которые поспеют до наступления холодов. Можно их высадить в освободившуюся теплицу.

Пришла пора готовить грядки для посадки озимого лука и чеснока. При выборе места следует помнить о хороших предшественниках для этих растений. Это кабачки, тыквы, томаты, перец. При перекопке внесите необходимые удобрения (компост, суперфосфат, сульфат калия, золу), а также при необходимости раскислите почву. Для усадки земли при отсутствии дождей грядку полейте.

На новолуние займитесь обрезкой деревьев и кустарников, а также отплодоносивших побегов малины. На растущую Луну (вторая половина месяца) подкормите деревья и кусты калийно-фосфорными удобрениями.

Этот период благоприятен для посадки саженцев. Они должны укорениться, пока не наступили морозы. Лучшими днями для этой работы считаются дни с 1 по 5 сентября, когда корневая система особенно хорошо развивается.

В начале сентября, когда Луна убывает, обработайте сад от вредителей. Урожай уже собран, и можно применить химические средства, которые сильно действуют.

Работы в цветнике

Луковичные цветы можно сажать на убывающую Луну. Глубина посадки зависит от размера посадочного материала. Как правило, это составляет три высоты луковицы.

Многолетники можно размножить делением кустов. Клубни, которые не могут зимовать, следует выкопать и обработать марганцовкой. После просушки отправляйте на хранение.

Многолетние цветы и газон необходимо подкормить. Используйте для этого калийные и фосфорные удобрения. Азот в это время противопоказан, так как он может спровоцировать рост зеленой массы, что не даст растениям подготовиться к периоду покоя.

В период растущей Луны хорошо приживутся посаженные первоцветы, которые порадуют вас цветением в первые теплые весенние дни.

Чтобы не навредить растениям, используйте благоприятные дни для тех или иных работ. В «плохие» дни воздержитесь от вмешательства в жизнь растений и всяких действий на огороде и в саду. Таких дней совсем немного. Используйте их для планирования занятий на будущее или ухода за инструментами и домом. Лунный календарь поможет вам вырастить хороший урожай и сохранить его, а также получить прекрасный сад и цветник.