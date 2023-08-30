Рекламодателям

Работы в сентябре на дачном участке по лунному календарю в 2023 году

  • 30/08/2023, 10:20

Лунный календарь садовода и огородника
В первый осенний месяц работы в саду и огороде еще не заканчиваются. Впереди много дел. Но именно в этот период необходимо провести мероприятия, которые станут основой для урожая будущего года.

И, конечно, сбор фруктов и овощей подходит к концу. Как правильно готовить сад и огород к зиме и закладывать урожай на хранение, а также позаботиться о многолетних цветах, подскажет лунный календарь.

Сбор урожая

В первые две недели месяца Луна убывает. Это время для уборки моркови, свеклы, картофеля, редьки, репы. Для копки корнеплодов выбирайте сухой день (более всего подходят 11 и 12 сентября). Это поможет овощам быстрее подсохнуть. В таком виде они будут лучше храниться.

Пришло время и для сбора поздних сортов яблок и груш, которые планируется убрать на хранение. Если не собираетесь хранить фрукты, а будете их есть сразу, собирайте их на растущую Луну, чтобы они достигли максимальной сочности.

Работы в огороде и саду

Пора убрать остатки овощей в теплице. Оставшуюся ботву сортируйте: больную необходимо сжечь, а здоровую отправить в компостную яму. Для этой работы подходят дни, когда наступает новолуние (15 сентября) и полнолуние (29 сентября), и работа с растениями нежелательна.

Уберите позднеспелый лук до начала дождей и хорошо просушите его. После этого можно отправить на хранение.

Пряные травы, чувствительные к холодам, необходимо срезать. Это относится к мелиссе, майорану, базилику.

Растущая Луна (начиная с 16 сентября и заканчивая 28 сентября) благоприятна для перекопки почвы. После перекопки пролейте землю биопрепаратами для уничтожения болезнетворных грибков и бактерий. Полезно станет посадить на освободившиеся грядки сидераты (горох, горчицу, овес, фацелия). Эти растения улучшат структуру почвы, не дадут расти сорнякам. После их срезки получится прекрасная мульча.

Белокочанную капусту убирать еще не время, но уход за ней надо продолжать. Регулярно осматривайте кочаны, чтобы вовремя убрать гусениц и слизней, которые могут погубить урожай. В сухую погоду не забывайте поливать капусту, без воду она не вырастет крупной. Затяжные дожди могут благоприятствовать растрескиванию капустных головок. Чтобы этого не допустить, подрежьте боковые корешки растения по периметру. Это не даст капусте «выпить» воды слишком много. Если все же капуста треснула, уберите ее на еду, так как для хранения такие кочаны не годятся.

На убывающую Луну необходимо уделить внимание клубнике. Обрежьте засохшие и больные листья, лишние усы, порыхлите и подкормите кустики. Хорошо пролейте ягодные посадки. Для профилактики обработайте раствором марганцовки и припудрите листочки золой.

В начале месяца еще не поздно посадить скороспелые сорта редиса и зелени, которые поспеют до наступления холодов. Можно их высадить в освободившуюся теплицу.

Пришла пора готовить грядки для посадки озимого лука и чеснока. При выборе места следует помнить о хороших предшественниках для этих растений. Это кабачки, тыквы, томаты, перец. При перекопке внесите необходимые удобрения (компост, суперфосфат, сульфат калия, золу), а также при необходимости раскислите почву. Для усадки земли при отсутствии дождей грядку полейте.

На новолуние займитесь обрезкой деревьев и кустарников, а также отплодоносивших побегов малины. На растущую Луну (вторая половина месяца) подкормите деревья и кусты калийно-фосфорными удобрениями.

Этот период благоприятен для посадки саженцев. Они должны укорениться, пока не наступили морозы. Лучшими днями для этой работы считаются дни с 1 по 5 сентября, когда корневая система особенно хорошо развивается.

В начале сентября, когда Луна убывает, обработайте сад от вредителей. Урожай уже собран, и можно применить химические средства, которые сильно действуют.

Работы в цветнике

Луковичные цветы можно сажать на убывающую Луну. Глубина посадки зависит от размера посадочного материала. Как правило, это составляет три высоты луковицы.

Многолетники можно размножить делением кустов. Клубни, которые не могут зимовать, следует выкопать и обработать марганцовкой. После просушки отправляйте на хранение.

Многолетние цветы и газон необходимо подкормить. Используйте для этого калийные и фосфорные удобрения. Азот в это время противопоказан, так как он может спровоцировать рост зеленой массы, что не даст растениям подготовиться к периоду покоя.

В период растущей Луны хорошо приживутся посаженные первоцветы, которые порадуют вас цветением в первые теплые весенние дни.

Чтобы не навредить растениям, используйте благоприятные дни для тех или иных работ. В «плохие» дни воздержитесь от вмешательства в жизнь растений и всяких действий на огороде и в саду. Таких дней совсем немного. Используйте их для планирования занятий на будущее или ухода за инструментами и домом. Лунный календарь поможет вам вырастить хороший урожай и сохранить его, а также получить прекрасный сад и цветник.

Image by pvproductions on Freepik

239

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Сколько мест в вузах по квотам заняли участники СВО и их дети
29/08/23 13:59
Участники СВО смогут компенсировать расходы на газификацию
29/08/23 12:12
При падении украинского беспилотника под Истрой пострадали два человека
21/08/23 14:35

Сибирские вузы планируют выдавать два диплома: российский и китайский

Университеты округа намерены подключиться к сетевым образовательным программам с КНР.
Читать далее >>

Адвокаты бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды попросили оправдать подзащитного

Он обвиняется в превышении должностных полномочий.
Читать далее >>

Сколько мест в вузах по квотам заняли участники СВО и их дети

Представители сибирских вузов прокомментировали ситуацию с поступлением этой категории льготников.
Читать далее >>

Маленькому Леве с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 226 713 рублей.
Читать далее >>

Строители обещают 29 августа запустить ливневку на Энергетиков

В мэрии Новосибирска надеются, что это позволит решить проблему с подтоплением площади.
Читать далее >>

«Выходим работать по ночам»: Локоть поручил дорожным подрядчикам ускориться

Это поможет решить проблемы пробок в городе.
Читать далее >>

В филиале РАНХиГС Новосибирска накануне нового учебного года уволили директора

Появилась информация об увольнении Олега Федорова, который проработал в этой должности около 3,5 лет.
Читать далее >>

Разработка «Ростелекома» позволит выявлять злокачественные опухоли на ранней стадии

Кроме того, компания предлагает внедрить технологии ИИ в работу скорой помощи Новосибирска и МЧС.
Читать далее >>

В вузы Новосибирска поступило в почти в два раза меньше иностранцев, чем в 2022 году

Также сократилось количество поступивших из других регионов России.
Читать далее >>

Мэрия Новосибирска резервирует участки для строительства дорог

Речь идет о 7 участках в разных районах города.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Камила Зарубина, вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково»

Камила Зарубина: Рынку инноваций не хватает кадров с новыми компетенциями

Для внедрения новых технологий нужны не просто медики, айтишники, инженеры, физики — необходимы люди, имеющие образование на стыке разных дисциплин.
Все материалы
Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Три именных БЕЛАЗа запущены в работу на «Разрезе Колыванском»
30/08/23 10:57
Бизнес
Авиапредприятие оштрафовано на 50 тысяч рублей в Новосибирске
30/08/23 10:50
Право&Порядок
МВД помогло семье скрипачки из Египта переселиться в Новосибирск
30/08/23 10:37
Общество
Рискованные заемщики МФО не чувствуют тормозов при кредитовании
30/08/23 10:30
Бизнес Рынки Финансы
«Слезы на глазах»: ХК «Сибирь» провела прощальный матч в ЛДС (видео)
30/08/23 10:25
Спорт
На жилмассиве Плющихинский в Новосибирске появилась холодная вода
30/08/23 9:50
Город
В центре Новосибирска на перекрестке столкнулись две иномарки
30/08/23 9:48
Происшествия
В пяти районах Новосибирска установят девять новых трамвайных остановок
30/08/23 9:48
Транспорт
Дело стрелявшего в полицейского пенсионера передали в суд Новосибирской области
30/08/23 9:37
Происшествия
Новосибирская компания СМАК разместит второй выпуск облигаций
29/08/23 18:55
Бизнес Финансы
Сибирские вузы планируют выдавать два диплома: российский и китайский
29/08/23 17:49
Образование
«Кузина» погасила дебютный выпуск облигаций
29/08/23 17:43
Бизнес Финансы
В Новосибирске снова выросли цены на бензин
29/08/23 17:13
Город
В вузах Сибири заметили падение интереса абитуриентов к естественным наукам
29/08/23 16:56
Образование
В областной больнице Новосибирска заявили о нехватке кадров
29/08/23 16:45
Медицина Общество
Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет похолодание
29/08/23 15:58
Город
Адвокаты бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды попросили оправдать подзащитного
29/08/23 15:41
Право&Порядок
Филиал РАНХиГС в Новосибирске временно возглавит Андрей Осипов
29/08/23 15:29
Власть Образование Отставки и назначения
Прокуратура организовала проверку по факту падения крана под Новосибирском
29/08/23 15:27
Происшествия
Крупнейший логистический центр Wildberries за Уралом откроется в Новосибирске
29/08/23 15:04
Бизнес
Популярное
Работы в сентябре на дачном участке по лунному календарю в 2023 году
30/08/23 10:20
В школах и колледжах проводят всероссийские учения по отработке действий при ЧС
29/08/23 15:49
Финансовый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2023 года
29/08/23 15:11
Интересные салаты на зиму: 10 проверенных рецептов
28/08/23 15:48
Увеличить маткапитал до одного миллиона рублей предложили в Госдуме
28/08/23 14:35
Из бревна и палок: новосибирские блогеры собрали необычный автомобиль
28/08/23 12:51
Общество
Новости компаний
Спрос на льготную ипотеку к концу года вырастет на четверть
29/08/23 18:02
Предприятия-лидеры и наставничество: рост производительности труда обсудили на Технопроме
28/08/23 16:12
Спрос на вклады увеличился в 2,6 раза
28/08/23 14:43
ВТБ получил 7 наград премии FINAWARD’23
28/08/23 11:13
Сбер рассказал о зеленом кредитовании на ESG-конференции X Международного форума «Технопром–2023»
28/08/23 11:04
У сибирского банка самые высокие ставки по вкладам в России
28/08/23 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска