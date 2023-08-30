На жилмассиве Плющихинский в Новосибирске появилась холодная вода

Управляющая компания «Плющихинский» сообщила на официальном сайте, что в жилые дома уже подключили холодную воду. В ближайшее время будет подана и горячая.

Почти сутки коммунальщики устраняли аварию на канализационной насосной станции. Причиной ЧП стало попадание посторонних предметов в систему.

— Из отстойника вытащили кусок бревна и деталь от кухонного измельчителя. Оборудование КНС починили, идет заполнение системы, — сообщили в социальной сети в паблике «МЖК Восточный, Плющихинский».

Напомним, ночью с 28 на 29 августа в многоквартирных домах жилмассива исчезла вода. С помощью автовозов УК раздавала воду на двух точках: улице Виталия Потылицына и Татьяны Снежиной.