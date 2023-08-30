«Слезы на глазах»: ХК «Сибирь» провела прощальный матч в ЛДС (видео)

ХК «Сибирь» провела свой прощальный матч с старой ледовой ареной в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Данный гала-матч стал последним для игрока Егора Миловзорова. Хоккеист покидает команду.

В официальной группе в социальных сетях опубликовано видео с мероприятия. Болельщики в комментариях поделились своими эмоциями и впечатлениями о событии.

— Из Томска приехали специально просто ради этого прощального матча.

— Любимый мой, старенький ЛДС-Сибирь, спасибо тебе за всё!

— Уходит история, но все воспоминания остаются в голове. К сожалению, такого никогда не будет.

— Слезы на глазах до сих пор.

— Да! Это было феерично! И прощание с дворцом и последний матч Егора! И россыпь звёзд нескольких поколений, приехавших на матч!

В Хоккейном клубе сообщили, что знаковое событие пришли отметить вместе с командой 5 тысяч болельщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что ледовую арену в Новосибирске открыли Андрей Травников и Владислав Третьяк.