«Слезы на глазах»: ХК «Сибирь» провела прощальный матч в ЛДС (видео)

ХК «Сибирь» провела свой прощальный матч с старой ледовой ареной в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Данный гала-матч стал последним для игрока Егора Миловзорова. Хоккеист покидает команду.
В официальной группе в социальных сетях опубликовано видео с мероприятия. Болельщики в комментариях поделились своими эмоциями и впечатлениями о событии.
— Из Томска приехали специально просто ради этого прощального матча.
— Любимый мой, старенький ЛДС-Сибирь, спасибо тебе за всё!
— Уходит история, но все воспоминания остаются в голове. К сожалению, такого никогда не будет.
— Слезы на глазах до сих пор.
— Да! Это было феерично! И прощание с дворцом и последний матч Егора! И россыпь звёзд нескольких поколений, приехавших на матч!
В Хоккейном клубе сообщили, что знаковое событие пришли отметить вместе с командой 5 тысяч болельщиков.
Ранее редакция сообщала о том, что ледовую арену в Новосибирске открыли Андрей Травников и Владислав Третьяк.
Фото: скриншоты со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте, видео: группа ВКонтакте ХК «Сибирь»
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