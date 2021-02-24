Рацион питания школьников будет оценивать новая лаборатория Роспотребнадзора

— В рамках нацпроекта «Демография» структуры федерального учреждения здравоохранения произвели закуп оборудования для проведения лабораторных исследований. На сегодняшний день лаборатория находится в стадии доаккредитации, — сообщил на оперативном совещании в правительстве глава управления Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов.

Он уточнил, что лаборатория будет оценивать рацион питания школьников — речь идет о бесплатном горячем питании учеников 1-4 классов. Лаборатория начнет анализировать питание на минеральные вещества: кальций, фосфор, магний, селен, йод и т.д., давать оценку здоровому питанию, а также проверять его на содержание витаминов различных групп.

— Это позволит проводить своевременные мероприятия по корректировке разработанного меню школьников, чтобы питание было безопасным, полноценным и здоровым, — заявил Щербатов.

Напомним, на минувшей неделе на совещании в полпредстве руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев заявил, что родители из Сибири чаще всего жалуются на пищевые отравления, некачественное питание и продукты, которые поступают в школы. Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко констатировал, что в ходе проверок по России Роспотребнадзор в каждом втором случае выявляет факт несоответствия продуктов заявленному качеству, условиям хранения, срокам и транспортировке продукции. Он поручил регионам совместно с надзорными ведомствами взять на особый контроль поставщиков и разработать комплекс мер по предупреждению поставок в образовательные учреждения недоброкачественной и просроченной продукции. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло по итогам совещания поручил органам власти из регионов округа подать в полпредство свои предложения по организации питания школьников.