Рацион питания школьников будет оценивать новая лаборатория Роспотребнадзора

— В рамках нацпроекта «Демография» структуры федерального учреждения здравоохранения произвели закуп оборудования для проведения лабораторных исследований. На сегодняшний день лаборатория находится в стадии доаккредитации, — сообщил на оперативном совещании в правительстве глава управления Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов.
Он уточнил, что лаборатория будет оценивать рацион питания школьников — речь идет о бесплатном горячем питании учеников 1-4 классов. Лаборатория начнет анализировать питание на минеральные вещества: кальций, фосфор, магний, селен, йод и т.д., давать оценку здоровому питанию, а также проверять его на содержание витаминов различных групп.
— Это позволит проводить своевременные мероприятия по корректировке разработанного меню школьников, чтобы питание было безопасным, полноценным и здоровым, — заявил Щербатов.
Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainPictures
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