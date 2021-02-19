В Сибири чаще всего родители жалуются на качество школьного питания

— С 1 сентября 2020 года на горячую линию ОНФ поступили около 6 тысяч обращений по поводу горячего питания в школах. Из них только 15% пришлись на регионы Сибирского федерального округа, — констатировал на совещании в полпредстве Сибирского федерального округа руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

Он отметил, что родители из Сибири чаще всего жалуются на пищевые отравления, некачественное питание и продукты, которые поступают в школы. Для сравнения: в остальных регионах России на первом месте жалобы на то, что школьное питание холодное.

— Мы не видим активной позиции Россельхознадзора по этой теме. Нет всестороннего анализа со стороны всех надзорных ведомств по оценке цепочек поставок: сколько поставщик реально произвел, откуда пришла продукция, — поясняет он.

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко также отметил, что много нарушений выявлено у поставщиков продукции в образовательные учреждения. По его данным, в ходе проверок Роспотребнадзор в каждом втором случае выявляет факт несоответствия продуктов заявленному качеству, условиям хранения, срокам и транспортировке продукции.

— Попрошу взять на особый контроль поставщиков и разработать комплекс мер по предупреждению поставок в образовательные учреждения недоброкачественной и просроченной продукции, — обратился он к представителям органов власти сибирских регионов.

По данным начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу Павла Данченко, в 2020 году при проверке организации школьного питания в регионах округа прокурорами выявлены почти 2 тысячи нарушений, 770 должностных лиц привлечены к административной ответственности. Он потребовал скоординировать действия всех надзорных структур при выявлении на рынке фальсификатов продуктов питания, а также четко отслеживать источники их появления, изготовления и конечные точки поставок.

Валерий Алексеев обратил внимание еще на один нюанс, связанный с организацией школьного питания. По его словам, 30% средств, которые выделяются из бюджет на эти цели, — затраты на логистику.

— Нередки случаи, когда в расположенные рядом школы одни и те же продукты возят разные транспортные компании/поставщики. В итоге мы получаем продукты с двойной наценкой. Необходимо уточнить полномочия региональных и муниципальных органов власти, чтобы координировать этот процесс и оптимизировать затраты без ущерба для качества питания, — пояснил он. — Надеемся, что с учетом сложности ситуации: ростом цен на продукты питания, в частности, яйцо и мясо курицы, которые активно используются в школах, регионы и муниципалитеты будут более внимательно изучать цепочки поставок в школы. Рост цен на 10-30%, который мы сейчас видим, — серьезный удар по системе питания. Главное, чтобы выходом из этой ситуации стало не сокращение порций в школьный столовых, а оптимизация всех расходов.

Среди проблем, названных участниками совещания, — организация школьного питания в малокомплектных школах. В большинстве таких образовательных учреждений либо нет возможности организовать горячее питание, либо работают 1-2 человека, и в случае их болезни или увольнения процесс на пищеблоке останавливается.

Есть сложности и с обеспечением питания детей с особенностями здоровья. В ряде школ не учитывают требования к рациону таких школьников, и родителям приходится решать этот вопрос за счет собственных средств.

— Сегодня ситуация с питанием в школах детей с ОВЗ не внушает оптимизма. Только в 8% проверенных нами организаций есть специализированное питание. В большинстве школ отсутствует диетолог, а у медработника нет соответствующего образования. Мы понимаем, что для этого есть много причин: нет медицинских диетических систем, необходимого оборудования и помещения для приготовления специализированного питания. Кроме того, нет официальной статистики по количеству таких детей, — перечисляет уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. — Между тем, с 2021 года новые санитарные правила обязывают привлекать диетологов к разработке школьного меню для детей с ОВЗ. Я также рекомендую регионам вести реестр таких детей и организовать мониторинг качества их питания с привлечением родителей.

Валерий Алексеев напомнил, что 22% жалоб, которые приходят на прямую линию президента РФ, это вопросы по школьному питанию, в частности, просьбы о расширении категории получателей бесплатного питания.

— Люди, которые обращаются, находятся в бедственном положении. Для многих в регионах это возможность покормить ребенка горячей едой, — поясняет он. — Расширение программы на среднюю и старшую школу возможно только после того, как все процессы будут выстроены на младшем звене.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло подтвердил, что у общества есть потребность в расширении этой меры поддержки. По его словам, это возможно, если будут созданы условия.

— Во многих вопросах основным критерием оценки можно брать цену, но не в системе организации бесплатного питания. Если мы на этом будем делать акцент, то никогда не получим качество. Всегда найдутся мошенники, которые будут поставлять некачественный продукт, — подчеркнул он.

Сергей Меняйло по итогам совещания поручил представителям регионов подать предложения по организации питания школьников, в том числе с ОВЗ, в малокомплектных школах, а также из малообеспеченных семей.

— Мы их обобщим, изучим и подумаем, что можно сделать на федеральном уровне, что на региональном, а что на муниципальном. В решении этого вопроса необходим комплексный подход, — подчеркнул полпред.

По данным Министерства просвещения РФ, в 2020 году более 6 тысяч школ округа получили федеральные средства на организацию горячего питания. Им обеспечены 99% учебных заведений Сибири. В Новосибирской области горячее питание получают 147 тысяч школьников начальных классов. В среднем по стране удовлетворенность выполнением программы составляет 75%, по субъектам Сибирского федерального округа — 80%.