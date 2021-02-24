В Новосибирске снижается тяжесть заболевания COVID-19

— Если смотреть в разрезе заболеваемость ОРВИ и коронавирусной инфекцией, то симптоматика коронавируса у нас несколько изменилась. На прошлой неделе у нас преобладали случаи ковида с симптомами ОРВИ — 69%. Это находится на уровне Российской Федерации и соответствует общим тенденциям. Внебольничная пневмония у нас еженедельно снижается, — сообщил на оперативном совещании в правительстве глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

По его словам, на прошлой неделе в регионе были проведены более 32 тысячи тестов на выявление коронавирусной инфекции — на 9% больше, чем неделей ранее. Тестированием охвачены все больные с ОРВИ, что позволяет своевременно выявлять заболевших ковидом и предотвращать распространение заболевания.

— Что касается санитарно-карантинного контроля, то из Великобритании и Ирландии разными маршрутами в Новосибирск прибыли 19 человек. Все прошли ПЦР-диагностику, результаты отрицательные, но, согласно постановлению главного санитарного врача РФ, они сейчас находятся на 14-дневном карантине, — отметил Щербатов.

При этом в регионе в январе зарегистрированы несколько завозных случаев заболевания лихорадкой Денге. Ее привезли в Новосибирск туристы, отдыхавшие на Мальдивах.

По данным Роспотребнадзора, групповой и вспышечной заболеваемости ОРВИ в регионе за минувшую неделю не зарегистрировано. Случаи гриппа также не зафиксированы. За неделю зарегистрированы 25 тысяч случаев ОРВИ (неделей ранее — 17 тысяч), что является сезонным явлением. Прирост идет в основном за счет взрослого населения — старше 15 лет. Превышение эпидпорога заболеваемости — 55%.

По данным оперативного штаба, на утро 23 февраля в регионе зарегистрированы 35162 случая коронавируса (+115 за сутки), в том числе у 1978 детей. 32412 человек выписаны с выздоровлением (+24 за сутки). Скончались 6 пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 68 лет и женщины в возрасте 58 лет, 61 года, 67 лет, 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1397 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 96 человек. На ИВЛ — 20 пациентов.