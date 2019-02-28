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Rail Cargo Logistics – RUS планирует выйти в Новосибирск

Компания планирует запустить контейнерные перевозки пиломатериалов из Сибири в Китай.
  • 28/02/2019, 16:32
Rail Cargo Logistics – RUS планирует выйти в Новосибирск

Логистический оператор Rail Cargo Logistics – RUS запустил регулярный контейнерный сервис с терминала Селятино Московской обл. в г. Иркутск, сообщили в пресс-службе компании.

Первый контейнерный поезд, в составе которого 12 сорокафутовых контейнеров c электроникой, оборудованием, товарами народного потребления и другой продукцией, был отправлен из Подмосковья 27 февраля. Сервис также предусматривает возможность доставки груза «от двери до двери» клиента.

Отмечается, что в дальнейших планах компании – расширение географии сервиса в Сибири с отправкой груза в Новосибирск и Красноярск.

— Объем импортных железнодорожных перевозок намного превышает объем российского экспорта, в связи с чем на рынке наблюдается серьезный дисбаланс грузопотоков. Традиционно мы сталкивались с ситуацией дефицита обратной загрузки, в результате чего на российской стороне, преимущественно в Москве как огромном транспортном хабе, скапливалось все больше контейнеров, — отметил директор Rail Cargo Logistics – RUS Александр Баскаков. — Поэтому важнейшей задачей для нас стало организовать логистику таким образом, чтобы максимально снизить все издержки и обеспечить оборудованием регионы. Сегодня большой объем экспорта в Китай составляют пиломатериалы, отправляемые из Сибири, в связи с чем мы сосредоточились именно на развитии этого направления. На очереди — и другие города Урала и Сибири.

Rail Cargo Logistics– RUS (ООО «Рейл Карго Логистикс – РУС») – логистический оператор, работающий на российском рынке с 2003 года. Входит в Rail Cargo Group (дочерняя компания австрийских железных дорог – ÖBB).

Фото: пресс-служба компании

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