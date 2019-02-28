Руководители СГК ответили на вопросы новосибирцев о теплоснабжении в прямом эфире

27 февраля в прямом эфире радио «Комсомольская правда» энергетики отвечали на вопросы жителей Новосибирска, связанные с качеством теплоснабжения и расчетами за тепло.

На звонки и сообщения горожан отвечали заместитель директора Дивизиона «Тепло» СГК Антон Баев, генеральный директор НТСК Валерий Монастырев и директор теплосбытового подразделения СГК в Новосибирске Дмитрий Григорович.

О состоянии теплосетевого хозяйства в Новосибирске радиослушателям рассказал Антон Баев. По его словам, наблюдается динамика роста повреждений каждый отопительный сезон, что обусловлено высокой степенью износа оборудования, а также недостаточным объемом замены трубопроводов тепловых сетей в период капитальных ремонтов: «Состояние тепловых сетей в Новосибирске не очень хорошее и связано это с недофинансированием ремонтов на протяжении ряда лет. В прошлом году, для примера, было 1019 повреждений, в этом году — 1351. Чтобы ситуацию исправить необходима перекладка сетей – примерно 3,3% от общей протяженности. В этом году мы планируем провести в первую очередь ремонты критически изношенных участков теплосетей, выявляя их путем диагностики».

На вопросы горожан о том, как осуществляется механизм перерасчета за отопление Дмитрий Григорович пояснил, что корректировка происходит в следующем году по итогам предыдущего. Для этого в конце декабря управляющие компании снимают последние показания общедомовых приборов учета (ОДПУ) за расчетный год и в начале следующего года сверяют объемы тепловой энергии, за которые заплатили жители, с реальным потреблением тепла. При этом если температура на улице была выше, дом потребил меньше тепла, то корректировка будет в сторону уменьшения. Если температура на улице была ниже, дом потребил больше тепла, то сумма в квитанции будет соответствовать объему потребленного тепла. При этом не учитывается тепловая энергия, использованная на нужды горячего водоснабжения.

Разница между фактическим потреблением тепла по ОДПУ и начислениями за расчетный год, — это и есть годовая корректировка. Как правило, корректировка платы в соответствии с реально потребленной энергией производится в первом квартале нового года.

Продолжая тему перерасчетов, Дмитрий Григорович подчеркнул, ресурсоснабжающая организация на особом контроле держит ситуацию с микрорайоном «Расточка». Энергетики делают перерасчеты жителям, в домах которых несколько дней были проблемы с теплоснабжением.

Часть вопросов жителей касалась качества теплоснабжения. Валерий Монастырев рассказал, что в этом отопительном сезоне основная масса обращений пришлась на холодные 10 дней конца января-начала февраля. Тогда в диспетчерскую теплосетей СГК поступило чуть более 100 обращений. Специалисты тепловой инспекции обследовали объекты, в основном это многоквартирные жилые дома.

В большинстве случаев параметры теплоснабжения соответствовали нормативам. В других случаях выявлены причины снижения параметров теплоснабжения, проведены мероприятия по наладке домовых систем теплопотребления. Валерий Монастырев также напомнил, что энергетики подают тепло до границ дома, а за регулирование температуры теплоносителя, который идет в квартиры, отвечают управляющие организации, ТСЖ. Но в сложных ситуациях специалисты СГК всегда готовы проконсультировать управляющие компании и оказать посильную помощь. Энергетики записали адреса жителей, обращения которых были связаны с некомфортной температурой в квартирах. За время эфира поступило два таких обращения. Сегодня, 28 февраля, тепловые инспекторы придут в эти дома с обследованием, чтобы затем оказать содействие в наладке систем отопления.

Фото: пресс-служба компании