Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Благоустройство Заельцовского парка начнется в 2021 году

Изменения не повлияют на общую концепцию парка.
  • 17/12/2019, 11:00
Благоустройство Заельцовского парка начнется в 2021 году

Общественная комиссия по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» приняла положительное решение в отношении дизайн-проекта Заельцовского парка, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Небольшие изменения, которые не повлияют на общую концепцию, могут быть внесены в проект во время разработки проектно-сметной документации. А реализация проекта благоустройства парка запланирована на 2021 год.

— Мы не хотим загромождать парк постройками. Наоборот, сделаем его более привлекательным: уведем электричество под землю, установим систему видеонаблюдения, увеличим количество велодорожек. Для нас важна экологическая составляющая парка и те направления, которые наиболее интересны горожанам, — отметила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Отмечается, что изначально в Заельцовском парке существовала всего одна аллея для прогулок. В соответствии с дизайн-проектом на территории парка должна появиться тропа для скандинавской ходьбы, экотропы, уходящие в Заельцовский бор, и продленная велодорожка, по которой в зимнее время новосибирцы катаются на лыжах.

Один из разработчиков проекта и главный архитектор мастерской «Адаптик-А» Павел Носарев рассказал, что движение по парку на автомобиле будет запрещено – проезд будет открыт только для спецтехники. У площадок, которые раньше использовались под автомобильный кинотеатр, теперь будет другое назначение. Например, на одной из них планируется восстановить летний кинотеатр с амфитеатром. Его будут использовать в качестве дублера главной сцены – проводить различные мероприятия, праздники, танцы, выступления, мастер-классы и презентации. Кроме того, на территории, где сейчас расположена парковка внутри парка, разместят скейт-парк или памп-трек.

В пресс-службе подчеркнули, что организация парковки тоже входит в дизайн-проект парка. Разработчики постарались вынести парковки из зеленой зоны. На периферии при подъезде к парку будет обустроена перехватывающая парковка, от которой можно будет достаточно быстро пешком добраться до парка.

Главную аллею в парке заасфальтируют – по ней можно будет кататься на роликах и самокате, гулять с колясками.

Фото: pixabay.com, автор- alektra

Популярное с сайта

В 2019 году таможенными органами СТУ автоматически выпущено более 30 тысяч деклараций на товары

В 2019 году таможенными органами СТУ автоматически выпущено более 30 тысяч деклараций на товары

17/12/2019, 15:51
Среднее время операций составляет от 2 до 5 минут.
«Черным лесорубам» подняли штраф более чем вдвое

«Черным лесорубам» подняли штраф более чем вдвое

17/12/2019, 15:45
Соответствующий закон региональный парламент принял во втором чтении.

Глава хлебной корпорации приступил к депутатским обязанностям

17/12/2019, 15:40
Дмитрий Терешков уже определился с комитетом заксобрания, в составе которого планирует работать.

Актуальный разговор

В Новосибирске могут проводиться около 1000 операций на гамма-ноже в год

В Новосибирске могут проводиться около 1000 операций на гамма-ноже в год

Все материалы
Новости

ПФК «Обновление» диверсифицирует портфель

17/12/2019, 17:26

«Обувь России» разработала новую коллекцию обуви S-TEP

17/12/2019, 17:03

Эксперты назвали среднюю цену полиса по страхованию жилья от ЧС

17/12/2019, 17:00

«Диабаз» стал резидентом ТОСЭР «Горный»

17/12/2019, 16:27

На улицах Новосибирска проходит акция «С заботой о сибиряках»

17/12/2019, 16:24

В 2019 году таможенными органами СТУ автоматически выпущено более 30 тысяч деклараций на товары

17/12/2019, 15:51

«Черным лесорубам» подняли штраф более чем вдвое

17/12/2019, 15:45

Глава хлебной корпорации приступил к депутатским обязанностям

17/12/2019, 15:40

В аэропорту Толмачёво открылся новый бизнес-зал

17/12/2019, 14:48

Эксперты считают, что доступность связи в регионах России снизилась

17/12/2019, 12:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Диверсификация похоронного бизнеса

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска