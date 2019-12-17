Благоустройство Заельцовского парка начнется в 2021 году

Общественная комиссия по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» приняла положительное решение в отношении дизайн-проекта Заельцовского парка, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Небольшие изменения, которые не повлияют на общую концепцию, могут быть внесены в проект во время разработки проектно-сметной документации. А реализация проекта благоустройства парка запланирована на 2021 год.

— Мы не хотим загромождать парк постройками. Наоборот, сделаем его более привлекательным: уведем электричество под землю, установим систему видеонаблюдения, увеличим количество велодорожек. Для нас важна экологическая составляющая парка и те направления, которые наиболее интересны горожанам, — отметила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Отмечается, что изначально в Заельцовском парке существовала всего одна аллея для прогулок. В соответствии с дизайн-проектом на территории парка должна появиться тропа для скандинавской ходьбы, экотропы, уходящие в Заельцовский бор, и продленная велодорожка, по которой в зимнее время новосибирцы катаются на лыжах.

Один из разработчиков проекта и главный архитектор мастерской «Адаптик-А» Павел Носарев рассказал, что движение по парку на автомобиле будет запрещено – проезд будет открыт только для спецтехники. У площадок, которые раньше использовались под автомобильный кинотеатр, теперь будет другое назначение. Например, на одной из них планируется восстановить летний кинотеатр с амфитеатром. Его будут использовать в качестве дублера главной сцены – проводить различные мероприятия, праздники, танцы, выступления, мастер-классы и презентации. Кроме того, на территории, где сейчас расположена парковка внутри парка, разместят скейт-парк или памп-трек.

В пресс-службе подчеркнули, что организация парковки тоже входит в дизайн-проект парка. Разработчики постарались вынести парковки из зеленой зоны. На периферии при подъезде к парку будет обустроена перехватывающая парковка, от которой можно будет достаточно быстро пешком добраться до парка.

Главную аллею в парке заасфальтируют – по ней можно будет кататься на роликах и самокате, гулять с колясками.

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