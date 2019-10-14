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Райффайзенбанк оптимизирует дистанционное обслуживание с помощью речевой аналитики

  • 14/10/2019, 11:33
Предполагается, что экономический эффект от внедрения новой технологии позволит окупить расходы на внедрение технологии в течение двух лет.

Райффайзенбанк оптимизирует дистанционное обслуживание с помощью речевой аналитикиАО «Райффайзенбанк» совместно с Центром Речевых Технологий запускает речевую аналитику в контакт-центре, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что система будет автоматически переводить все записи разговоров в текст и анализировать его. Точность расшифровки составляет примерно 90%. В банке рассчитывают, что новая технология поможет идентифицировать проблемные зоны в продуктах и процессах через разбор особо продолжительных звонков, выявить причины недовольства и улучшить качество коммуникации в целом, а также увеличить количество рекомендаций продуктов клиентам. По предварительным оценкам, экономический эффект от внедрения новой технологии позволит окупить расходы на внедрение технологии в течение двух лет.

В пресс-службе рассказали, что запись разговоров ведётся и хранится в Райффайзенбанке на протяжении пяти лет, в целях контроля качества обслуживания прослушивалось не более 1% процента звонков. Речевая аналитика позволит проанализировать до 100% записей без привлечения дополнительных ресурсов. Сейчас в хранилище попадает 3,5 Гб сжатых записей разговоров в сутки. Технология транскрибирования и анализа увеличит этот объем лишь незначительно. Проект уже вышел в продакшн, и сейчас записываются более 450 операторов входящей линии.

— Мы уже начали процесс интеграции речевой аналитики с платформой чатов, и скоро сможем анализировать более 100 тысяч письменных обращений. Кроме того, речевая аналитика будет использоваться для обучения чатбот-помощника операторов контакт-центра, — комментирует ведущий менеджер проектов отдела дистанционной работы с клиентами Илья Щиров.

Помимо контакт-центра, Райффайзенбанк использует онлайн-каналы дистанционного обслуживания: чаты в мессенджерах Telegram, Viber и других. В начале 2019 года Райффайзенбанк стал первой компанией, запустившей верифицированный аккаунт WhatsApp в России.

Контакт-центр Райффайзенбанка ежедневно обрабатывает почти 18 тысяч звонков. Подавляющее большинство (77%) составляют обращения от клиентов физических лиц, 18% звонков поступает от представителей малого бизнеса, 5% — от корпоративных клиентов. В среднем диалог длится 4,5 минуты. Наибольшее число обращений касается дебетовых карт (26%) и потребительских кредитов (15%), за ними следуют вопросы по текущим счетам (14%) и консультации по кредитным картам (13%).

Фото предоставлено пресс-службой банка

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